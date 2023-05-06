الأهلي يُتوج بـ «السوبر المصري» الـ 13 في أبوظبي

احتفل فريق الأهلي المصري أمس على أرض الإمارات بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ13، وذلك بعد الفوز على بيراميدز بهدف لصفر في مباراة استمرت لشوطين إضافيين، وأقيمت على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وحضر المباراة وتوج فريق الأهلي بكأس السوبر، المقدم ركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة والمشرف العام على الموروث الشرطي في شرطة أبوظبي، وكذلك حضر المباراة سفير مصر في الإمارات شريف عيسى ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، والأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم محمد بن هزام الظاهري، ورئيس نادي بيراميدز سالم الشامسي، ورئيس بعثة النادي الأهلي، الدكتور مهند مجدي.

ويُدين الأهلي بهذا الفوز، إلى التونسي علي معلول، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة «96». وبدأ الأهلي المواجهة بصورة أفضل من بيراميدز، ولكن كان ينقصه الفاعلية الهجومية في الثلث الأخير.

وأخذت المواجهة منحنى آخر بعد 15 دقيقة، حين بدأ بيراميدز يُهدد مرمى محمد الشناوي في أكثر من مناسبة، كان أخطرها تسديدة أحمد توفيق. وكانت أخطر فرص الأهلي في الشوط الأول من ضربة ثابتة سددها علي معلول لكن تصدى لها ببراعة حارس بيراميدز أحمد الشناوي.

وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الثاني، وكان الأهلي الأخطر في مرات عدة، منها فرصة مهمة لأحمد عبدالقادر، بجانب تألق حارس الأهلي في التصدي لمحاولات عدة من لاعبي بيراميدز.

وشهدت المباراة حضوراً كبيراً بلغ أكثر من 32 ألف مشجع بحسب المذيع الداخلي للمباراة. وعلى مدار اللقاء لم تتوقف الجماهير عن الهتاف بأسماء اللاعبين وترديد الأهازيج لحثهم على تقديم أفضل ما لديهم.

وتوافدت الجماهير على ملعب المباراة قبل أكثر من أربع ساعات على انطلاق اللقاء، مؤكدين بذلك الشغف الكبير للجماهير المصرية وحبها لكرة القدم، كما جذبت المباراة جماهير من بعض الجاليات المقيمة في الدولة. وقدم المطرب المصري تامر حسني فاصلاً غنائياً قبل انطلاق اللقاء شهد تفاعلاً كبيراً من جانب الجماهير.

الأهلي فاز على بيراميدز بهدف لصفر، سجله علي معلول من ركلة جزاء.