«كولد كيس» يتوّج بطلاً في «تحضيري كومونويلث كاب» البريطاني

توّج المهر «كولد كيس» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب كارل بورك، بطلاً في سباق «تحضيري كومونويلث كاب»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثالثة «جروب 3»، وجرى على مضمار «أسكوت» البريطاني العريق، وامتد لمسافة 1200 متر عشبي. وأضاف «كولد كيس» البالغ من العمر ثلاث سنوات، الانتصار الثالث على التوالي والرابع في مسيرته المقتصرة على سبع مشاركات.

ونجح الفارس كليفورد لي، في الحفاظ على قدرات «كولد كيس» في المراحل الأولى للسباق، والبقاء على مقربة من خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان له في 200 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن دقيقة و14 ثانية و55 جزءاً من الثانية، بفارق 1.5 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد الإيرلندي «ذا إكس أو»، بإشراف المدرب جوني رايان، وقيادة الفارس روبرت هافلين، وذهب المركز الثالث إلى ممثل البحرين المهر «برادسيل» بشعار فريق «فيكتوريوس» البحريني، وإشراف المدرب أرشي واطسون، وتولى قيادته الفارسة هولي دويل.

وقال الفارس كليفورد لي في تصريحات صحافية: «اعتقدت أن أداءه سيتأثر لعدم خوضه السباقات منذ فترة ليست قصيرة، إلا أن «كولد كيس» قدم أداءً لافتاً، خصوصاً في الاستجابة بشكل جيد في المراحل الأخيرة التي أظهر فيها ملكاته من حيث قوة الاندفاع». وأوضح: «ركض (كولد كيس) بشكل متناسق، وأظهر صلابة في اندفاعه خلال تجاوز المنافسين نحو انتزاع الصدارة». واختتم: «الأداء الذي قدمه منحني الثقة بالقدرة على تحقيق النجاحات أينما ذهب للتسابق في المرة المقبلة».

• السباق جرى على مضمار «أسكوت»، وامتد لمسافة 1200 متر عشبي.