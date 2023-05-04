اتحاد الكرة يُشارك في مؤتمر تثقيف المدربين الآسيويين

يُشارك وفد اتحاد كرة القدم المكون من المدير الفني للاتحاد مارسيل لوكاسين، ورئيس قسم التعليم والتدريب جمال الحساني، في مؤتمر الاتحاد الآسيوي الرابع لتثقيف المدربين 2023، الذي يُنظمه الاتحاد القاري في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور في الفترة من 2 إلى 5 الجاري.

وتتضمن جلسات المؤتمر إرشادات تطوير الفكر التدريبي للمدربين، وخبرات الرخص التدريبية الآسيوية ومتطلبات تطوير المدربين مستقبلاً، وانعكاسات مباريات كأس العالم 2022 على عمل المدربين، وكيفية الاستفادة منها للارتقاء بواقع كرة القدم الآسيوية. وسيتم خلال المؤتمر الآسيوي الرابع لتثقيف المدربين مشاركة الأفكار بين خبراء اللعبة من مختلف دول العالم والمشاركين حول أفضل الطرق لتطوير برامج تعليم المدربين بطريقة شاملة، والتركيز على أهمية الاطلاع الدائم على آخر التطورات لبناء أساس قوي للأجيال المقبلة.