كأس النخبة العربية للناشئين تنطلق في دبي بمشاركة 16 فريقاً

تبدأ اليوم منافسات كأس النخبة العربية لكرة القدم تحت 15 سنة، وذلك بمشاركة 16 فريقاً من ست دول عربية، وينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع شركة دلتا، وتستمر حتى السادس من الشهر الجاري في استاد حميد الطاير بنادي النصر. وأعلن مجلس دبي عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحافي أمس، حضره مدير إدارة التطوير الرياضي في المجلس، أحمد سالم المهري، ورئيس شركة دلتا الشريك المنظم للبطولة، أحمد الكباكيبي، والمستشار القانوني للاتحاد الآسيوي المحكم لدى محكمة التحكيم الرياضي «كاس» بنوا باسكويه، وممثلو الأندية المشاركة.

وتضم المجموعة الأولى فريق النصر والمرخية القطري، وفرسان الأردن ودبي سيتي، وفي الثانية شباب الأهلي، العربي الكويتي، وعمان الأردني وفرسان الإماراتي، وضمت الثالثة: حتا والترجي الجرجيسي التونسي، الحسين الأردني، الوحدة الإماراتي، والمجموعة الرابعة: الوصل والصفاء وطرابلس اللبنانيين، وإمباير الإماراتي.

وقال أحمد سالم: «استضافة بطولة النخبة العربية حدث جديد من نوعه يقام لأول مرة بين الفرق العربية على مستوى الفئة العمرية تحت 15 سنة، وهذه البطولة مهمة جداً لهذه الفئة التي تعد مرحلة تحول بين فئة البراعم وفئة الشباب، وفيها يتم بناء مستقبل اللاعب المتميز». وأضاف: «ستسهم هذه البطولة في معرفة مستوى اللاعبين ومنحهم الفرصة للاحتكاك مع مختلف المستويات المهارية من الفرق العربية، وسيعمل مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع أندية دبي باستمرار، على تطوير المواهب الرياضية، من خلال تنظيم البطولات والبرامج العديدة لمختلف الفئات العمرية، وهو الأمر الذي أسهم في تقدم مستوى أنديتنا بشكل كبير على مستوى الدولة».

ومن جانبه قال أحمد كباكيبي، إن الهدف في النسخة المقبلة هو أن يصل عدد الفرق المشاركة إلى 32 فريقاً، لمنح الفرصة لأكبر عدد من الفرق المحلية والعربية للمشاركة في البطولة ومنحها الفرصة للاحتكاك وإبراز مواهبها.

• البطولة العربية للناشئين تقام خلال الفترة بين 4 و6 الجاري.