«سوبر»

تراجع عدد من مشجعي نادي الوصل عن حضور مباراة الزمالك والأهلي في كأس السوبر المصري، غداً، على استاد محمد بن زايد، عقب إعلان الزمالك اعتذاره عن عدم خوض المباراة، إذ كان قد اتفق عدد من الجمهور الوصلاوي على حضور اللقاء وتشجيع الزمالك.

انتقال

يبحث لاعب مواطن مع وكيل أعماله طريقة انتقاله من ناديه الحالي، الذي يشارك في دوري المحترفين، إلى نادٍ آخر، بعد تراجع نسبة مشاركته في الموسم الحالي، علماً أن عقده مع ناديه مستمر حتى نهاية الموسم المقبل.

مفاوضات

قال وكيل لاعب أجنبي بأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم: «إن النادي دخل في مفاوضات جادة مع النادي الأصلي للاعب، من أجل استمراره، كونه جاء إلى النادي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم».