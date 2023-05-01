رابطة المحترفين تنظم النسخة الثانية لمنتدى «تطوير الدوري الإماراتي»

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية لمنتدى «تطوير الدوري الإماراتي»، الذي تنظمه رابطة المحترفين الإماراتية، على مدار يومين في أبوظبي، بمشاركة مختصين من اتحادات كرة القدم الدولي (فيفا)، والأوروبي (يويفا)، والآسيوي ومحاضرين دوليين في التخصصات المختلفة، وممثلي الأندية المحترفة.

افتتح فعاليات المنتدى عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين وأكد مشاركة الحضور تطلعات الرابطة وخططها الاستراتيجية، لمستقبل أفضل للكرة الإماراتية، في ظل دعم القيادة الرشيدة التي لم تدخر أي جهد في دعم الرياضة والرياضيين.

وأكد الجنيبي أن الرابطة تؤمن بالدور المهم للأندية المحترفة ووسائل الإعلام لذا حرصت على إشراكهم في كل مبادراتها، للاستفادة من أفكارهم ونقاشاتهم المثمرة.. متمنيًا أن يسفر المنتدى عن اقتراحات تطويرية وابتكارية تصنع مستقبلا أفضل لكرة الإمارات.

يأتي المنتدى لمناقشة أبرز المبادرات التطويرية، في مختلف الجوانب، بعد الزيارات الميدانية لفريق عمل الرابطة والخبراء من الشركات العالمية وبيوت الخبرة، الذين تمت الاستعانة بهم، للمشاركة في صياغة هذه المبادرات.

وسيتم رفع الأفكار والمبادرات والدراسات، للجهات المختصة وللمعنيين، لمزيد من التشاور والدراسة العملية خلال الموسم المقبل، قبل إقرار أنسب الخيارات، وتحويل أبرز المبادرات المراد تطبيقها، إلى توصيات يتم عرضها على الجمعية العمومية للرابطة واتحاد الكرة الموسم المقبل، تمهيدا لتنفيذ ما يتم اعتماده في الموسم التالي.

وتناولت أولى جلسات منتدى تطوير الدوري الإماراتي محور التطوير الفني، وتحدث فيها جاريث جينيجز، المدير الفني لرابطة المحترفين، الذي عرض مخرجات الزيارات الميدانية للأندية، والتشاور المستمر مع المديرين الرياضيين والفنيين، وأبرز المقترحات التي قدمتها الأندية، وأنسب ممارسات يمكن أن تصب في صالح تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها الرابطة من أجل المستقبل، وتماشيًا مع استراتيجية 2030.

وشهدت فعاليات اليوم الأول استضافة النجم الدولي أندريس إنييستا، عبر تقنية الاتصال المرئي، وتحدث عن تجربة اللاعب المحترف، وأبدى سعادة بالغة لمشاركة نخبة الخبراء في الحديث عن تطوير الدوري الإماراتي، والمبادرات الإيجابية المطلوب توفيرها في هذا الشأن.

وتحدث إنييستا عن رؤيته كلاعب لا يزال ينشط في الملاعب، من خلال الدوري الياباني، وأشار إلى أن علاقته بالإمارات طويلة وقديمة، حيث كان ضمن صفوف منتخب الشباب الإسباني، في مونديال الشباب تحت 20 سنة.

وأضاف: «سعيد بالمشاركة في منتدى يبحث عن تطوير اللعبة، ويهتم بتطوير اللاعبين، وهذه المبادرة إيجابية بالطبع، وحرصت على أن أشارك بها رغم انشغالي، لأنها فرصة جيدة للغاية».

وعن أبرز نصائحه للاعبين، قال: «التركيز مفتاح كل شيء، ويجب أن يكون لدى اللاعب تركيز على حلمه في الملاعب، وحتى في الحياة الطبيعية، ويجب أن يكون مستعدًا للتضحية من أجل تحقيق حلمه والوصول للإنجازات».

وأختتم اليوم الأول من المنتدى بجلسة حوارية حول التطوير الفني والتجاري والحوكمة في كرة القدم، تحدث فيها كل من شين مان جيل، الأمين العام المساعد للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبينوا باسكويه، المحكم في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي «كاس»، وإليوت أرثر، المتخصص في مجال الاستدامة بكرة القدم، وديفيد كوك، الرئيس التنفيذي للشئون التجارية في نادي نوتنجهام فورست.