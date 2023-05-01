عرضان

تلقى لاعب دولي عرضين من ناديين في دبي للانضمام إلى أحدهما، خصوصاً أن ناديه يتجه إلى عرضه للبيع بسبب تراجع مستواه، بينما يميل اللاعب إلى الموافقة على العرض الخاص بالنادي الأكثر استقراراً في الموسم الحالي.

عقد

قال مقربون من مدرب أجنبي لأحد أندية المحترفين إن «المدرب وافق على تجديد عقده مع النادي، بعدما لاحظ تمسك إدارة النادي به». وينتظر فقط الإعلان الرسمي من قِبل إدارة النادي، بعدما تم الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالعقد ومدته.

انضباط

وصف إداري بنادٍ يحتل مركزاً في منتصف ترتيب فرق الدرجة الأولى، مدرب الفريق، بأنه يتمتع بقوة شخصية جعلت اللاعبين يتمتعون بالانضباط، والإسهام في تحقيق نتائج إيجابية لم تكن متوقعة.