غضب

غضب مسؤولو شركة الكرة من موقف لاعبهم الأجنبي الذي وقّع لأحد الأندية المحلية قبل ثلاث جولات من نهاية الدوري، رغم وضعية الفريق الصعبة على جدول الترتيب.

تجديد

اقترب المدرب الأجنبي الكبير من تمديد عقده مع النادي لموسمين، لكنه وضع شروطاً للموافقة عليها قبل التوقيع، أبرزها زيادة راتبه، والتعاقد مع لاعبين أجانب جدد يحددهم بالأسماء دون تدخل من شركة كرة القدم.

استعجال

استعجل مسؤولو أحد أندية الدوري رد نادٍ خارجي على طلبهم بشأن تمديد إعارة اللاعب الأجنبي لمدة موسم واحد، خصوصاً أنهم أرسلوا ثلاث طلبات من قبل ولم يتم الرد عليها أيضاً.

دورة

ربط اتحاد لعبة جماعية إمكانية تسجيل مدربي المراحل السنية كافة من عدمه في الموسم المقبل، بحضور المدربين واجتيازهم اختبارات دورة تدريبية تقام الفترة المقبلة تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة.

توقيتات

يرى متابعون لدوري الدرجة الأولى ضرورة إقامة مباريات الفرق الثلاثة الأولى التي تنافس على بطاقتي الصعود لدوري المحترفين في الموسم المقبل بتوقيت واحد، اعتباراً من الجولة المقبلة، لأهميته المعروفة بدعم فرص المنافسة لجميع الفرق وعدم الانتظار إلى الجولة الأخيرة.

زوران

دخل أحد أندية دوري المحترفين في مفاوضات مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش ليتولى تدريب الفريق في الموسم المقبل، بعدما نما إلى علمه اقتراب مدرب الفريق الحالي من الانتقال إلى فريق منافس.

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