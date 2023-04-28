جدل تحكيمي بشأن صحة هدف لاعب العين لابا في نهائي الكأس

دار جدل تحكيمي بشأن صحة هدف التعادل لفريق العين الذي سجله لابا كودجو في الدقيقة 55 في مرمى الشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة، ليعيد به فريقه إلى المباراة مجددا خلال لقاء القمة الذي انتهى اليوم بالتعادل 1-1 في الوقت الأصلي، وحسم فيه الشارقة اللقب بعد الفوز بركلات الجزاء 13-12. وأكد الحكم الدولي السابق عبدالله العاجل أن هدف العين صحيح، وأنه لا توجد لقطة تلفزيونية واضحة تجزم بأن الحالة لمسة يد، واصفا هذه الحالة بأنها جدلية.

ورأى الحكم السابق في كرة القدم إبراهيم المهيري أن الهدف غير صحيح لوجود لمسة يد، علما أن المباراة قادها طاقم تحكيم أجنبي بقيادة الحكم الدولي الفرنسي كليمان توربان بمعاونة المساعدين نيكولا دانو وبنيجامين باج وجيروم بريسارد حكم فيديو ومحمد عبيد خادم حكم فيديو مساعد، ويحيى الملا حكما رابعا.

وكان الحكم كليمان استعان بالحكم الفيديو "الفار" في احتساب الهدف العيناوي. وقال العاجل لـ"الإمارات اليوم": رغم أنني اختلف مع بعض محللي التحكيم في هذه الحالة كونها لا تخضع لاي نوع من التكهن، وإنما هي بحاجة إلى إقناع بإنها لمسة يد من عدمه.

من جانبه أكد إبراهيم المهيري خلال تحليله لأداء الحكام على قناة دبي الرياضية أن هدف التعادل للعين غير صحيح كونه جاء من لمسة يد، معتبرا أن القرار مؤثر على نتيجة المباراة بشكل مباشر، واصفا الحالة بأنها من أهم الحالات في المباراة. وقال المهيري: لمسة اليد على المهاجم التي يتم خلالها تسجيل هدف مباشر منها تعتبر من اسهل القرارات التحكيمية سواء كان فيه تعمد أو دون تعمد، ويلغى الهدف، واللقطة في هذه الحالة واضحة كون الكرة ذهبت إلى الأعلى ثم تغير اتجاهها ناحية اليسار بلمسة يد لذلك القرار غير موفق".