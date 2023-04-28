أحمد المنصوري يشارك في سباق الجائزة الكبرى باليونان

غادر قائد المنتخب الوطني للدراجات أحمد المنصوري معسكر المنتخب الخارجي المقام في إسبانيا متجها إلى اليونان للمشاركة في الجولة الثانية من سباق Athens Grand Prix بسباق الأومنيوم، المؤهل بالنقاط إلى أولمبياد باريس 2024، وذلك بمشاركة أكثر من 20 لاعب من 11 دولة إضافة إلى عدد من الفرق المحترفة، وسيخوض المنصوري سباقه يوم 29 إبريل الجاري.

وكان المنصوري قد شارك في بطولة كأس الأمم للمضمار في كندا الأسبوع الماضي وحصل على المركز الـ 30 عالمياً وسط مشاركة أكثر من 51 دولة، والأفضل عربيا، ثم عادل إلى معسكر المنتخب المقام في إسبانيا منذ أكثر من 35 يوماً قبل أن يغادر للمشاركة في الجولة الثانية من سباق Athens Grand Prix، بسباق الأومنيوم.

وأكد رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبه، أن خطة إعداد المنصوري ونجوم المنتخب الوطني تتضمن المشاركة في أكثر من سباق خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن كثرة المشاركات هي ما ساهمت في الطفرة الفنية للمنتخبات الوطنية خلال العامين الماضيين، والتواجد في كافة منصات التتويج العربية والآسيوية والخليجية.

وقال منصور بوعصيبه، لـ "الإمارات اليوم": "نقدر جهود لاعبي المنتخب المتواجدين في المعسكر الخارجي منذ أكثر من 35 يوما، وقضاء شهر رمضان بأكمله وعيد الفطر بعيد عن أسرهم، وهو بالتأكيد تضحية كبيرة بحثا عن الاستفادة ورفع علم الإمارات في مختلف الميادين، أحمد المنصوري، بطل رائع نجح في السيطرة على سباقات المضمار مع البطل يوسف ميرزا، خلال العامين الماضيين، وكان يجب التوجه إلى العالمية بالتواجد والمشاركة في مثل هذه السباقات".