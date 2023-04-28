افتتاح دورة سابيس الرياضية بمشاركة 1000 طالب

افتتحت على ملاعب مدرسة الشويفات الدولية بالشارقة أول من أمس دورة سابيس الثالثة عشرة العالمية المدرسية بمشاركة 1000 طالب وطالبة يمثلون 30 مدرسة من 16 دولة. وشهد حفل الافتتاح الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي عضو المكتب التنفيذي لإمارة الشارقة ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ومحمد الرومي الشريك في مدرسة سابيس، وفيكتور سعد نائب رئيس مدارس سابيس.

وتم تقديم عرض رائع للخيول ثم عرض من فولكلور الامارات وقدمت طالبات المدرسة لوحة فنية رائعة برقصات من التراث ورقصات عالمية.