فيكتوري يختبر جاهزيته لجائزة الصين

تختبر الزوارق المشاركة في منافسات جائزة الصين الكبرى للزوارق السريعة (فورمولا1) الجولة الثانية من بطولة العالم 2023، اليوم، جاهزيتها تمهيداً لبدء المراحل المهمة في الحدث غداً، وبعد غدٍ، بمشاركة 20 زورقاً، يتقدمها سفراء رياضة الإمارات في فرق الفيكتوري وأبوظبي والشارقة. ويرتفع هدير محركات الزوارق المشاركة، اليوم، على مياه النهر الأصفر الذي يشق مدينة تشنغتشو التي تستضيف الحدث بداية من الساعة الثانية من بعد الظهر بالتوقيت المحلي (الـ10 صباحاً بتوقيت الإمارات)، حيث ستقف الأطقم الفنية والمتسابقين على جاهزية الزوارق، وتقدمهم ثنائي فريق فيكتوري أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 وزميله السويدي اريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4.

ويعود آسياد البحار في فريق فيكتوري إلى الصين مجدداً، بعدما لمع اسم الفيكتوري كفريق رياضي عريق خاض العديد من التحديات في مختلف الفئات، حيث زارت زوارق فيكتوري العملاق الآسيوي عام 2015، وشارك في جولات مدينة ليوزهو، ثم زار أقصى الشمال الغربي للصين في مدينة هاربين عام 2016، وكذلك مدينة شامين عام 2019، حيث استضافت جميعها سباقات فورمولا1.