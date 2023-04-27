منتخب التجديف يصل تايلاند تحضيراً للمشاركة في بطولة آسيا

وصلت إلى مدينة باتايا التايلاندية بعثة منتخب رياضة التجديف الحديث، استعداداً لخوض المشاركة الأولى في البطولة الآسيوية للتجديف الشاطئي التي تنطلق غداً، وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة عدد من المنتخبات الآسيوية. وأكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، في تصريح صحافي، على ثقته وثقة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بعناصر المنتخب، وقدرتهم على صنع النجاحات والإنجازات في مختلف التحديات.

وينتظر أن يكتمل عقد بعثة المنتخب في باتايا بانضمام عضوي مجلس إدارة الاتحاد، كل من محمد العبيدلي الأمين العام، وسالم غانم الشامسي الذي سيترأس الوفد في المشاركة الآسيوية. ووقع اختيار الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة مهدي قريدي، على سبعة عناصر للمشاركة الآسيوية، بينهم عهود سالم التي ستشارك في منافسات «زوجي مختلط» مع سعيد الشامسي، فيما يخوض التحدي أيضاً في «فردي رجال» أحمد خميس الحمادي، ويشارك في فئة زوجي رجال الثنائي حمد المطروشي وخميس الشامسي، وفي «فردي ناشئين» زايد الشامسي، بينما تشهد منافسات «زوجي ناشئين» مشاركة الثنائي حمد الشامسي وسلطان الشامسي.