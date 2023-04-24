بيار أبو ديوان ممثل الإمارات في تحدي بطولة العالم Rotax MAX Challenge – Grand Finals في البحرين

حقق بطل الإمارات الطفل اللبناني "بيار أبو ديوان" والبالغ من العمر 10 سنوات فقط بطولة UAE Rotax Max Challenge – Micro Max Champion لسباقات الكارتينج لعام 2022 – 2023 في موسمه الأول، وذلك بعد مجموعة من المواجهات القوية مع أفضل المتسابقين خلال التحدي الكبير وسط إعجاب وإبهار الجمهور.

وبعد تحقيق اللقب المحلي، يستعد "بيار" لتمثيل الإمارات في النسخة الـ 23 من تحدي نهائيات بطولة العالم الكبرىRotax Max Challenge – Grand Finals التي ستُقام في البحرين.

علماً بأن البطولة العالمية سوف تقام على حلبة البحرين الدولية للكارتينج – الصخير، في الفترة من 2 إلى 9 ديسمبر 2023 بمشاركة 300 متسابق من الأبطال المميزين.

وعلى هامش التتويج بالبطولة قال أبو ديوان "أنا سعيد للغاية بهذا التتويج الرائع الذي جاء بعد عمل كبير وتدريب مستمر". وأضاف "أحب أن أشكر كل من ساعدني ودعمني للفوز بهذه البطولة، سواء فريقي (GGM)، مدربيني، ومدرستي Lycee Libanais Francophone Prive وأختص بالشكر عائلتي ووالداي، الداعم الأكبر لي في جميع المراحل". وأختتم أبو ديوان حديثه قائلاً " المنافسة في النهائيات العالمية مع أفضل السائقين من جميع أنحاء العالم شرف عظيم، وأنا فخور بتمثيل الإمارات العربية المتحدة في هذه البطولة العالمية".

يُذكر أن البطل الصغير "بيار أبو ديوان" بدأ ممارسة رياضة الكارتينج منذ سن الثامنة من عمره، ويَبذل حالياً جهداً كبيراً للاستعداد لهذا التحدي العالمي في البحرين، الذي يُعد نقطة انطلاق جديدة لأبو ديوان نحو العالمية.

وتحدثَ بيار عن دخوله عالم الكارتينج، قائلاً "ذات مرة دعاني صديقي راي، والذي ينافس أيضاً في البطولة إلى تجربة الكارتينج، وبمجرد أن جربت سيارته، سألت والدي إذا كان بإمكاني القيام بذلك بانتظام! ووافق والدي على الفور".

ويتدرب بيار من يومين إلى ثلاثة كل أسبوع من أجل الحفاظ على لياقته البدنية وتركيزه الذهني. بالإضافة إلى ذلك، تساعده والدته على إنهاء واجباته الدراسية والاستعداد للامتحانات مبكراً، في حال كان هناك سباق في عطلة نهاية الأسبوع وبالأخص عندما يتعلق الامر بالسفر.

ومثل جميع سائقي الكارتينج، يحلم بيار بالوصول إلى سباقات الفورمولا 1 يوماً ما، ويعلم تماماً أن الطريق صعب ويتطلب عمل شاق، لكن لديه العزيمة والشغف لتحقيق هذا الحلم قريباً.

واستكمالاً لمواهب بيار، فهو يحب أيضاً لعب كرة السلة والتايكواندو والسباحة، ويستمتع أحياناً بألعاب الفيديو وقضاء الوقت مع أسرته.

بيار هو موهبة لبنانية لديه ثقة لا تهتز وشغف بالسباقات لا يمكن إيقافه ورغبة في النجاح ليس لها حدود، ويسعى ذو الـ 10 أعوام للعمل بأقصى جهد ليظل في صدارة لعبته المفضلة، ويستعد الآن لتحقيق حلمه في سباق النهائيات العالمية الكبرى.