اللجنة المنظمة لدورة عجمان الرياضية تحتفل بفرق العمل

أقامت اللجنة المنظمة للدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023 حفل تكريم لرؤساء وأعضاء ومتطوعي اللجان العاملة الذين شاركوا في تنظيم فعاليات الدورة في نسختها الثالثة، وذلك في قاعة عجمان إكس بحضور سعادة راشد جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، رئيس اللجنة المنظمة العليا، وأحمد الرئيسي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، وعبد العزيز عبد الله مدير الدورة.

واشتملت الدورة الرياضية التي أقيمت بتنظيم دائرة الموارد البشرية بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي على 11 فعالية هي كرة القدم وتوج بلقبها دائرة البلدية والتخطيط للمرة الثالثة على التوالي، وكرة قدم الصالات والتي فاز بها الإدارة العامة للدفاع المدني، وبطولة الكرة الطائرة التي ظفر بها دائرة البلدية والتخطيط، إلى جانب فعاليات البادل تنس، وسباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري للرجال، وبطولة الرماية، وبطولة الألعاب الشعبية، وبرنامج اللياقة البدنية للرجال، وبرنامج اللياقة البدنية للنساء، والمجلس الرمضاني للسيدات.

وأشاد سعادة راشد جبران السويدي رئيس اللجنة المنظمة، بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الثالثة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان، مثنياً على الدور المميز والجهود الكبيرة لجميع أعضاء اللجان العاملة والمتطوعين الذين عملوا بجد وإخلاص، وكانوا على قدر عال من الكفاءة، ليساهموا بفعالية في ظهور البطولة بأفضل صورة.

وأكد احمد الرئيسي نائب رئيس اللجنة المنظمة، أن التطور اللافت للدورة الرياضية ما كان له أن يحدث لولا تضافر جهود المشاركين في تنظيم الحدث، وعمل الجميع كخلية نحل، مشيراً إلى أن زيادة عدد فعاليات البطولة خلق المزيد من الزخم والتنافسية وهو الأمر الذي بدا جلياً في الإقبال الواسع للمشاركين والتفاعل الكبير من الجمهور.

من جانبه قال عبد العزيز عبد الله مدير البطولة، أن النجاح الذي تحقق يحسب لكل الدوائر والمؤسسات الحكومية التي شاركت في الفعاليات، ويحسب ايضاً لأعضاء اللجان العاملة والمتطوعين الذين شاركوا في التنظيم وأثبتوا كفاءة عالية في العمل الجماعي مشيداً بالشركات الراعية للبطولة التي قدمت جهدا مميزاً ولعبت دورا بارزاً في نجاح البطولة.

وشمل التكريم جميع اللجان وفرق العمل وفي مقدمتها اللجنة العليا برئاسة عبد العزيز عبد الله مدير البطولة، وسالم خلفان سالم مدير بطولة كرة القدم، وسلطان داوود الرميثي مدير سباق الدراجات، وجمال الجناحي مدير سباق الجري، وحسين عباس مدير بطولة كرة قدم الصالات، وأمينة على مشرفة برنامج اللياقة البدنية للسيدات، وأحمد حسن مدير اللجنة اللوجستية والمالية.

كما شمل التكريم جميع أعضاء اللجان العاملة والمتطوعين والأفراد الذين ساهموا في إنجاح البطولة، إلى جانب تكريم الرعاة والداعمين للدورة الرياضية وفي مقدمتهم صحف الاتحاد والخليج والبيان والإمارات اليوم، وبوكاري سويت وشركة القدرة للخدمات الرياضية وفريق فرسان زايد التطوعي.

وتم تكريم اللجان والأعضاء المتميزين حيث حصل محمد خلفان من لجنة كرة القدم والبادل تنس والألعاب الشعبية على جائزة أفضل عضو لجنة تنظيم، وفاز عادل البلوشي من اللجنة الإعلامية بجائزة أفضل تغطية إعلامية، ونال السيد عبد الكريم من اللجنة اللوجستية جائزة الجندي المجهول، ومانع السويدي جائزة أفضل متطوع، ولجنة كرة القدم جائزة أفضل لجنة تنظيم.