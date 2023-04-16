منتخب الإمارات للكرة الشاطئية يواجه الكويت وليبيا وجزر القمر في كأس العرب

أوقعت قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية التي أجريت اليوم في العاصمة السعودية الرياض، منتخب الإمارات في المجموعة الثالثة مع منتخبات الكويت وليبيا وجزر القمر.

ويُنظم البطولة الاتحاد العربي لكرة القدم في الفترة من 11 إلى 20 مايو المقبل بمشاركة 12 منتخباً، وتستضيفها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويفتتح منتخبنا للكرة الشاطئية مشواره في بطولة كأس العرب بمواجهة منتخب ليبيا يوم 12 مايو، ثم منتخب جزر القمر يوم 14، على أن يختتم دور المجموعات بلقاء منتخب الكويت يوم 16.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة لأفضل منتخبين في المركز الثالث إلى الدور ربع النهائي المقرر إقامته يوم 18 مايو، فيما يُلعب الدور نصف النهائي يوم 19، والمباراة النهائية يوم 20 من الشهر ذاته.