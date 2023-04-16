شباب الأهلي بطل مهرجان «دبي لأصحاب الهمم» الرمضاني

فاز فريق شباب الأهلي بلقب كرة القدم في ختام مهرجان نادي دبي لأصحاب الهمم الرمضاني، الذي اُسدل الستار عليه مساء أول من أمس بتكريم الفائزين في الفعاليات الرياضية والثقافية والمجتمعية وشركاء النجاح من رعاة ومتطوعين، فيما ذهب المركز الثاني إلى «فورمولا» والثالث إلى «المالية». وحلّق فريق المدربين بلقب الطائرة، بينما كان المركز الثاني من نصيب «المالية»، فيما جاء «مدريد» ثالثاً. وحصل ياسين شارني على لقب المدرب المميز.

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، عن سعادته بنجاح المهرجان، مثمناً الإنجازات التي ظل يحققها «أصحاب الهمم» في كل المجالات، وقال في تصريح صحافي إن أصحاب الهمم هم أصحاب همة عالية، غيروا أفكار الآخرين، ومثلوا الروح الرياضية السامية من خلال هذا المهرجان.

من جانبه، قال ماجد العصيمي، المدير التنفيذي للنادي، في تصريح صحافي: «محظوظون بالدعم المستمر، ما كان له المرود الإيجابي على مسيرة النادي في كل المجالات لتحقيق الطموحات المطلوبة وفق النهج المرسوم من مجلس الإدارة برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، ما أسهم في وصول النادي إلى مصاف الأندية العالمية».