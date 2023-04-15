شباب الأهلي بطلاً لكأس الناشئين

حصد فريق نادي شباب الأهلي بطولة كأس الناشئين لكرة القدم تحت 16 سنة، بعد تغلبه على فريق نادي الإمارات بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي جرت مساء أول من أمس على ملعب ذا سيفنز بدبي. وسجل هدفي شباب الأهلي اللاعب آدم قمحاوي (42) واللاعب حمزة الصديق (65).

وقام محمد علي سرور رئيس قسم المسابقات في اتحاد الكرة بتتويج لاعبي شباب الأهلي بكأس البطولة والميداليات الذهبية. وحصد فريق شباب الأهلي لقب وكأس البطولة بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات على حساب نادي خورفكان بهدف دون رد في الدور ربع النهائي، وبالنتيجة ذاتها نجح في التأهل من دور الأربعة إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نادي النصر، وواصل تألقه بحسم كأس البطولة على حساب نادي الإمارات بهدفين نظيفين.

«فرسان دبي» حسم اللقب بعد الفوز في المباراة النهائية على «الصقور» 2-0.