المنتخب يحرز لقب البطولة الدولية للبادل تنس في "ند الشبا"

تُوج المنتخب الوطني بلقب البطولة الدولية للبادل تنس، والتي اختتمت منافساتها مساء أمس، ضمن النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية، والتي يُسدل الستار على منافساتها الليلة، واقيمت تحت شعار «قدرات لا حدود لها». وجاء تتويج المنتخب على حساب نظيره القطري، وتغلب عليه بنتيجة 2 – 0 في المباراة النهائية.

وتمكن الثنائي الإماراتي فارس الجناحي وعبدالله العبد، من الفوز على القطريين جابر المطوع وخالد سعدون الكواري بنتيجة 6 – 1 و6 – 2 في المباراة الأولى، وفاز الثنائي الإماراتي عمر بهروزيان وعبدالله أهلي على الشقيقين محمد وعبدالعزيز الكواري بنتيجة 6 – 3 و4 – 6 و5 – 7 في المباراة الثانية.

وعقب المباراة الختامية، تَوَجَ الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل، المنتخب بلقب البطولة، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، سعيد حارب، ومدير الدورة حسن المزروعي، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للبادل خليفة يوسف خوري. وأقيمت البطولة الدولية للبادل بمشاركة ثماني منتخبات هي الإمارات واليابان والسعودية ومصر واليابان وقطر والبحرين وإيران.