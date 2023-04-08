«طائرة ند الشبا» تصل المحطة قبل الأخيرة.. والبادل تختتم الليلة

تقام، الليلة، مواجهتان من العيار الثقيل في بطولة الكرة الطائرة ضمن فعاليات النسخة 10 من دورة ند الشبا الرياضية التي تقام خلال شهر رمضان بشعار «قدرات لا حدود لها».

ويلتقي في المباراة الأولى التي تنطلق الساعة 21:30 مساء فريقا الإمبراطور متصدر المجموعة الأولى مع الجوارح صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، ويجمع نصف نهائي الثاني زعبيل متصدر المجموعة الثانية مع فهود زعبيل صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى.

وضمت الفرق الأربعة التي تأهلت لنصف النهائي من الدورة الحالية المشاركة في النسخة المقبلة لمنافسات الكرة الطائرة 2024 بعدما قررت اللجنة المنظمة منح أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة بطاقة مشاركة تلقائية في النسخة المقبلة.

وكانت الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية قد أكملت المربع الذهبي بعدما أسفرت نتائجها عن فوز الحبتور للسيارات على الخالدية بثلاثة أشواط نظيفة بواقع، 25–16، و25–22، و25–14 في ساعة واحدة و15 دقيقة، أما المباراة الثانية فقد حسمها زعبيل بثلاثة أشواط نظيفة كذلك على حساب الجوارح بواقع 25–21 و25–20 و25–17 في ساعة واحدة و20 دقيقة. وبنهاية هذه الجولة، انتزع زعبيل صدارة المجموعة الثانية بسبع نقاط، وتراجع الجوارح للمركز الثاني بست نقاط بفارق الأهداف عن الحبتور للسيارات فيما احتل الخالدية المركز الأخير دون نقاط

وتختتم الليلة البطولة الدولية للبادل التي تقام ضمن فعاليات النسخة 10 لدورة ند الشبا الرياضية

وجرت في ساعة متأخرة من مساء أمس مباراتا نصف النهائي، إذ جمعت الأولى المنتخب الوطني مع إيران فيما التقى في المباراة الثانية المنتخبان المصري والقطري.

وأسفرت نتائج منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات التي جرت أول من أمس، عن تلقي المنتخب الوطني أول خسارة على يد المنتخب القطري 2–1 في المباراة التي جمعتهما لحساب المجموعة الأولى، إذ فاز «الأبيض» بالمباراة الأولى عن طريق عبدالله أهلي وعمر بهروزيان 6–4 و6–3 قبل أن يعود «العنابي» بقوة وينتزع نتيجة المباراتين الثانية والثالثة 6–1 و6–صفر ثم 4–6 و6–1 و6–4.

وضمن منافسات المجموعة نفسها حقق منتخب اليابان الفوز على المنتخب السعودي 2–1، بواقع 6–0 و6–2، 6–2 و1-6 و6–3 ثم 2–6 و7–6 و6–4.

وواصل المنتخب المصري تألقه في المجموعة الثانية وحقق الفوز الثالث على التوالي الذي جاء على حساب البحرين بنتيجة 3–0، إذ فاز منتخب «الفراعنة» بالمباراة الأولى 6–4 و7–6 و6–3، وفاز بالمباراة الثانية 6–2 و6–3 وبالمباراة الثالثة 6–4 و6–7 و7–5.

وانتزع المنتخب الكويتي فوزاً صعباً من نظيره الإيراني 2–1، بعدما حسم المباراة الأولى لمصلحته 6–1 و6–2 ثم فاز بالمباراة الثانية 7–6 و7–6 قبل أن يفوز المنتخب الإيراني بالمباراة الأخيرة 7–6 و6–3.

• مواجهتان من العيار الثقيل في بطولة الكرة الطائرة.

جاسم: «القرار الجديد» يخدم البطولة

أثنى مدير فريقي «الإمبراطور» و«الجوارح»، جاسم محمد على قرار اللجنة المنظمة بمنح أصحاب المراكز الأربعة الأولى بطاقة التأهل المباشر في النسخة المقبلة من دورة ند الشبا.

وقال: «القرار الجديد يخدم البطولة من الناحية الفنية لأنه سيساعد الفرق الأربعة على استقطاب لاعبين ومدربين كبار وتجهيز نفسها بأفضل شكل ممكن، والتعاقد مع لاعبين على مستوى عال من الآن، خصوصاً أن نسخة 2024 سوف تأتي في ذروة نشاط الدوريات العالمية».