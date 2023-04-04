حشر آل مكتوم يبحث التعاون المشترك مع رئيس الاتحاد الروسي للتنس

استقبل الشيخ حشر بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس، في مجلسه الرمضاني في دبي، على مأدبة الإفطار، رئيس الاتحاد الروسي للتنس، شامل تاربشجيف، حيث بحثا العلاقات الرياضية بين البلدين في رياضة التنس، مؤكداً أنها أسهمت في تحقيق نقلة نوعية مميزة من خلال رفع مستوى المنافسة، ونشر ثقافة ممارسة اللعبة بشكل مميز، ومشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده رياضة التنس على مستوى العالم، ودور اللاعبين الروس في ذلك، داعياً إلى مزيد من التعاون المشترك لتعزيز التطور الذي تشهده رياضة التنس في الإمارات.

حضر المقابلة نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للتنس أحمد عبدالملك أهلي، ونائب رئيس الاتحاد الروسي أندريا، والأمين العام للاتحاد ناصر المرزوقي، والأعضاء علياء بوجسيم وخليفة بن هندي وعبدالكريم رحمة. وذكر بيان صحافي أن الضيف الروسي أشاد بالدور الذي أسهمت به دولة الإمارات في تعزيز تطور رياضة التنس في العالم، ووصفه بالدور المميز، من خلال استضافتها وتنظيمها أقوى بطولات التنس في العالم، ما أسهم في نقلة نوعية في كل الجوانب، مؤكداً أن بطولات دبي السوق الحرة ومبادلة والحبتور للسيدات وبطولات تنس الشاطئية والفيدكاب وبطولات الشباب التصنيفية، أسهمت في رفع مستوى المنافسة بين اللاعبين في مختلف الأعمار وبكلا الجنسين.

من جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس أحمد عبدالملك أهلي، أن رئيسي الاتحادين بحثا آفاق العمل المستقبلي للإسهام بنقلة نوعية مضافة لرياضة التنس في الإمارات.