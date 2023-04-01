مدرجات نصف نهائي الكأس توزع بنسبة 50% لجمهور كل فريق

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم تذاكر مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة، حيث يستقبل فريق الوصل في ملعبه باستاد زعبيل فريق العين، فيما يستضيف الشارقة في ملعبه فريق عجمان، وتقام المباراتان عند الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء.

وأعلن اتحاد الكرة في بيان صحافي أنه حسب المادة 20 من لائحة البطولة المعتمدة من قبل لجنة المسابقات التي اطلعت عليها الأندية قبل انطلاق الموسم تم تقسيم سعة مدرجات الملعب الأولى والثانية والثالثة بنسبة 50% لجماهير كل فريق من الفريقين المتباريين.

وأشار اتحاد الكرة إلى توفر تذاكر المباراتين عبر "موقع بلاتينيوم ليست" وإنه بإمكان الجماهير الدخول إلى الموقع وشراء التذاكر اعتباراً من اليوم في إطار حرص اتحاد كرة القدم على تسهيل كُل الجوانب الخاصة بالجماهير للاستمتاع بأجواء المباراتين اللتين تقامان وسط أجواء رمضانية.

من جهته نظم اتحاد كرة القدم الاجتماعات الفنية الخاصة بكل مباراة بحضور مسؤولي إدارة المسابقات ومراقب المباراة والمنسق الإعلامي إلى جانب ممثلي طرفي كل مباراة، حيث تم مناقشة كافة الجوانب الفنية والتنظيمية ومراجعة لائحة البطولة، واعتماد ألوان قمصان الفريقين، حيث تقرر أن يرتدي لاعبو الشارقة القمصان البيضاء ولاعبو عجمان القمصان البرتقالية، وفي مباراة الوصل والعين تقرر أن يرتدي لاعبو الوصل القمصان الصفراء ولاعبو العين القمصان البيضاء.