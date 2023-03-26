كأس منصور بن زايد ينطلق اليوم بمشاركة 12 فريقاً

تنطلق اليوم النسخة العاشرة لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023 بمباراتين على ملعب فندق قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي، وبمشاركة 12 فريقاً. ويطمح فريق مدارس الإمارات الوطنية المحافظة على لقبه، عندما يواجه وكالة أنباء الإمارات «وام» في الساعة العاشرة مساء، وكان الأول قد حقق اللقب، بعدما فاز في جميع مبارياته بالنسخة الماضية، وسيعمل على أن يكون نداً قوياً مرة أخرى من أجل الظفر باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وفي المباراة الثانية، يواجه الأرشيف والمكتبة الوطنية فريق مكتب شؤون المجالس، وذلك في الساعة الـ11 مساءً على أرضية الملعب نفسه. وكان فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية جمع نقطة واحدة في النسخة السابقة، بعدما تعادل مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، في حين تشهد النسخة العاشرة مشاركة مكتب شؤون المجالس.

وسحبت الثلاثاء الماضي قرعة البطولة، التي شهدت زيادة عدد المشاركين، وتم تقسيم الفرق الـ12 إلى ثلاث مجموعات. وتضم الأولى «مدارس الإمارات الوطنية» و«وام» و«الأرشيف والمكتبة الوطنية» و«مكتب شؤون المجالس».

وتضم الثانية «مكتب الأمين العام» و«سيتي غولف» و«هيئة أبوظبي للزراعة» و«السلامة الغذائية» و«مكتب الشؤون القانونية»، وفي المجموعة الثالثة «مكتب البعثات الدراسية» و«دائرة القضاء» و«مكتب الشؤون الخاصة» و«المركز الوطني للتأهيل». ويقام حفل الافتتاح الرسمي للنسخة العاشرة، غداً، ومن المقرر أن يشهد حضوراً واسعاً.

وتقام البطولة بتنظيم ديوان الرئاسة، وبرعاية تسويقية من مجموعة اتصالات، الراعي الذهبي، وفندق قصر الإمارات، الراعي الفضي ومستضيف جميع المباريات، إضافة إلى طيران رويال جت، الراعي الفضي أيضاً. وتستمر المنافسات حتى 11 أبريل المقبل، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي، وتقام المواجهات بنظام الدوري من دور واحد، على أن يحدد المتأهل الرابع إلى قبل النهائي عبر إقامة ثلاثة لقاءات (ملحق) بين أصحاب المركز الثاني وأفضل ثالث.

«مدارس الإمارات الوطنية» يبدأ الدفاع عن لقبه في مواجهة «وام».