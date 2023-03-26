أحمد بن محمد يكرّم رُعاة كأس دبي العالمي

كرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وبجانبه الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، رعاة كأس دبي العالمي وهم: طيران الإمارات، ولونجين، وموانئ دبي العالمية، ونخيل، وأتلانتس ذا رويال، وعزيزي، والطاير للسيارات، ووان زعبيل، وإعمار.

حضر الأمسية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في مملكة البحرين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. واختتمت أبرز وأهم الفعاليات السنوية على أجندة سباقات الخيل العالمية، بعرض مذهل للألعاب النارية، أضاءت سماء مضمار ميدان بعبارة «كأس دبي العالمي».