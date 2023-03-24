«كأس دبي العالمي»‬.‬. تاريخ وتنافس مثير على مدى 27 عاماً

يعتبر «كأس دبي العالمي» الشوط الأغنى والأقوى في أمسيات الكأس منذ انطلاقته عام 1996، وشكل عامل جذب لكبار ملاك الخيل على الساحة الدولية، للقدوم إلى دبي برفقة صفوة الجياد، خصوصاً الأعلى تصنيفاً عالمياً، لخوض نزال مسافة 2000 متر رملي، والمنافسة على لقب الشوط المصنف ضمن الفئة الأولى «جروب1»، والذي ينطلق 25 مارس الجاري في نسخته الـ 27 وتبلغ جوائزه 12 مليون دولار‬.

وسلط «كأس دبي العالمي» على مدار تاريخه الفرادة التي تمتاز بها مضامير الخيل في الإمارات، بدايةً من مضمار ند الشبا الذي أسس لتكون أمسيات الكأس بمثابة احتفالية تجمع عشاق الخيل من جميع أنحاء العالم، قبل التحول في عام 2010 إلى «ميدان» درة مضامير الخيل على الساحة الدولية‬.

وسطر تاريخ الشوط الرئيس في الأمسية، ومنذ انتصار الجواد الأميركي «سيجار» في النسخة الأولى، حرص الملاك على الدفع بجياد صنفت ضمن الأعلى عالمياً للظفر بالكأس، منها الأميركي كاليفورنيا كروم، والسعودي أروغيت، الفائزان بألقاب عالمية، أبرزها «التاج الثلاثي» الأميركي، قبل أن يكملا مشوارهما نحو التتويج بـ«كأس دبي العالمي» الذي جاء لـ«كاليفورنيا كروم» في نسخة 2016، ولـ «أروغيت» في نسخة 2017‬.

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