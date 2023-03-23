المخضرم ديتوري يتطلع للقبه الخامس في كأس دبي العالمي قبيل اعتزاله

يسعى الفارس الإيطالي المخضرم فرانكي ديتوري لتحقيق رقم قياسي جديد، في أمسية كأس دبي العالمي يوم السبت المقبل، على مضمار ميدان عبر تحقيق لقبه الخامس في الحدث الأبرز والأهم عالمياً في مجال سباقات الخيل.

ويخوض ديتوري (52 عاما) رفقة الجواد كاونتري جرامر، الشوط الرئيسي لكأس دبي العالمي، الذي يقام برعاية طيران الإمارات، وتبلغ جائزته 12 مليون دولار.

كان ديتوري قد توج في النسخة الماضية، بلقبه الرابع في البطولة.. ووضعت القرعة، الجواد كاونتري جرامر، حامل اللقب، والمملوك لإسطبلات زيدان للسباق بالسعودية ومزرعة وينستار وكومونولث للتهجين بإشراف المدرب بوب بافرت في البوابة رقم (14)، في تحد كبير للجواد حامل اللقب.

ويستعدّ ديتوري لاعتزال السباقات وإسدال الستار على مسيرته التي امتدّت لـ40 عاماً، بعدما قدّم أداءً مميزاً في النسخة الرابعة من كأس السعودية التي أقيمت يومي 24 و25 فبراير الماضي.

وقال ديتزري في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمضمار ميدان إن كأس بريدرز بالولايات المتحدة في نوفمبر المقبل قد يكون الأخير، لكنه لم يضع موعدًا محدداً لتقاعده.. في الوقت الحالي، أعتقد أن كأس بريدرز ستكون محطتي النهائية لكن نظرًا لأنه موسمي الأخير، سأبقي كل شيء مفتوحًا".

ولن يكون الشوط الرئيسي في كأس دبي العالمي هو الطموح الوحيد لديتوري في هذه الأمسية، حيث يخوض 4 سباقات اخرى في هذه الأمسية، بداية من سباق كأس دبي الذهبي، لمسافة 3200 متر "الفئة الثانية، رفقة الجواد " ترولمان" وسباق القوز للسرعة "عشبي" لمسافة 1200 متر رفقة الجواد "رعد"، وسباق "ديربي الإمارات" لمسافة 1900 متر "الفئة الثانية"، رفقة الجواد "ورسستر"، وسباق جولدن شاهين لمسافة 1200 متر، على الأرضية الرملية مع الجواد "هوبكينز".

شارك ديتوري في النسخة الماضية من كأس دبي العالمي بعد تعرض الفارس مارتن دواير للإصابة في المملكة المتحدة قبل أسبوع من انطلاق الأمسية، ما دفع المشرف على كاونتري جرامر، للاستعانة بجهود ديتوري الذي وافق على الفور، وقاده لتحقيق لقبه الرابع في كأس دبي العالمي، علماً بأن ألقابه الـ3 الأولى جاءت جميعها مع خيول جودلفين، والمدرب العالمي سعيد بن سرور.