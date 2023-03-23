النسخة الخامسة من ماراثون أدنوك 16 ديسمبر

أعلن كل من مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عن إقامة النسخة الخامسة من ماراثون أدنوك أبوظبي، يوم السبت الموافق 16 ديسمبر المقبل.

وتم اعتماد موعد إقامة الحدث وخطط التنظيم والمشاركة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، حيث سيقام الماراثون بأعلى المعايير الاحترافية، خصوصاً بعد النجاح الذي شهدته النسخة الرابعة من الماراثون بمشاركة أكثر من 20 ألف عداء وعداءة.

وذكر بيان صحافي: «تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 2023 (عام الاستدامة) في دولة الإمارات، من المقرر أن تركز النسخة الخامسة من ماراثون أدنوك أبوظبي على موضوع الاستدامة بشكل أكبر، من خلال العديد من المبادرات التي تهدف إلى الحد من الأثر البيئي والنفايات».

كما يعكس الماراثون الالتزام المستمر بتعزيز صحة ورفاه أفراد المجتمع ودعم جهود ومساعي الدولة في تشجيع أنماط الحياة الصحية وتحقيق مؤشر جودة حياة مميزة.

من جانبه قال المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي سهيل العريفي: «مجدداً.. تؤكد أبوظبي تفردها وقدرتها على استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية وفق أعلى المعايير، في الوقت الذي يعزز فيه الماراثون مكانته على المستويين المحلي والعالمي، بصفته ملتقى للجميع لممارسة رياضة الجري، ووسيلة لتغيير نمط الحياة، ونتطلع إلى الترحيب بالمزيد من المتسابقين في أبوظبي للمشاركة في النسخة الخامسة من ماراثون أدنوك أبوظبي».

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي و«أدنوك» عن تنظيم سلسلة السباقات المجتمعية الترويجية للماراثون، التي توفر من جديد فرص المشاركة والتدريب على مدار العام وتساعد المتسابقين على الاستعداد بشكل أفضل للسباق الرئيس. وتنطلق سلسلة السباقات بإقامة سباق مجتمعي داخلي للمسافات القصيرة في أبوظبي يوم 2 سبتمبر، في حين تستضيف مدينة العين السباق الثاني في 7 أكتوبر، وينطلق السباق الختامي يوم 4 نوفمبر في حلبة مرسى ياس في أبوظبي على شكل سباق نصف الماراثون.