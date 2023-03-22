تحديد موعد النسخة الخامسة من "ماراثون أدنوك أبوظبي"

أعلن كل من مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عن إقامة النسخة الخامسة من ماراثون أدنوك أبوظبي، يوم السبت 16 ديسمبر 2023. وتم اعتماد موعد إقامة الحدث وخطط التنظيم والمشاركة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حيث سيقام الماراثون بأعلى المعايير الاحترافية، وخصوصاً بعد النجاح اللافت الذي شهدته النسخة الرابعة من الماراثون بمشاركة أكثر من 20 ألف عداء وعداءة.

وسيتم تنظيم سلسلة سباقات مجتمعية ترويجية للماراثون، والتي توفر من جديد فرص المشاركة والتدريب على مدار العام وتساعد المتسابقين على الاستعداد بشكل أفضل للسباق الرئيسي. وتنطلق سلسلة السباقات بإقامة سباق مجتمعي داخلي للمسافات القصيرة في أبوظبي يوم 2 سبتمبر، في حين تستضيف مدينة العين السباق الثاني في 7 أكتوبر، وينطلق السباق الختامي يوم 4 نوفمبر في حلبة مرسى ياس في أبوظبي على شكل سباق نصف الماراثون.

وتستعد الجهات المنظمة لإطلاق برنامج تدريبي مجاني لمدة ثمانية أشهر بعد شهر رمضان المبارك، بهدف مساعدة المشاركين على الاستعداد للماراثون. وتتوفر الجلسات التدريبية للبرنامج في جميع أنحاء دولة الإمارات تحت إشراف مجموعة من المدربين الخبراء، مما يضمن تأهيل العدائين من جميع المستويات للمشاركة في فئة السباق التي يختارونها.