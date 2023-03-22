قرعة الطائرة و«البادل» و«سلة الكراسي المتحركة» تسحب اليوم

تُسحب في الساعة الـ11 من صباح اليوم قرعة بطولات الكرة الطائرة والبادل وكرة السلة على الكراسي المتحركة، ضمن منافسات «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تقام خلال الفترة من 23 مارس إلى 10 أبريل، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن ثماني ألعاب رياضية هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدرّاجات الهوائية.

وأنهت اللجنة المنظمة الاستعدادات اللوجستية لتنظيم المنافسات في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، الذي يستضيف منافسات الكرة الطائرة، والجوجيتسو، والقوس والسهم، والمبارزة، وصالة البادل التي تستضيف منافسات بطولة البادل، وكذلك صالة نادي دبي لأصحاب الهمم، التي تستضيف منافسات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، على أن يقام النهائي في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا، كما تم اعتماد مسارات منافسات الدرّاجات الهوائية التي تستمر يومين، وتقام في مدينة محمد بن راشد، وسباق الجري الذي سيقام للعام الثالث على التوالي في مضمار ميدان.

وقال مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة، ناصر أمان آل رحمة، إن «دورة ند الشبا حققت أهدافاً مجتمعية ورياضية كبيرة، منذ انطلاقتها بتوجيهات ودعم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتوفير الفرصة للرياضيين، سواء من الهواة أو المحترفين لخوض منافسات قوية وعالية المستوى مع أقرانهم، سواء من المقيمين في الدولة، ومن الذين يزورون الدولة في شهر رمضان من كل عام للمشاركة في هذا الحدث الذي بات الأبرز في المنطقة».

وأضاف: «ستواصل الدورة تنظيم منافسات في عدد من أهم الرياضات بهدف نشر ممارستها وتطوير مستويات رياضيينا ومواصلة الدور الرائد، الذي تلعبه الدورة لزيادة أعداد ممارسيها ورفع مستوياتهم».

من جانبه، أكد مدير الدورة، حسن المزروعي، أن النسخة الـ10 من ستكون مميزة بجميع تفاصيلها، بما يتناسب مع مكانتها واحتفالية إيقاد الشمعة الـ10 من عمرها.

وقال: «إن اللجنة المنظمة حريصة على مواصلة تحقيق النجاحات واستقطاب المزيد من الرياضيين المشاركين في المنافسات، وقد تم وضع اللوائح الخاصة بالمنافسات للرياضات التي سيتضمنها برنامج الدورة الـ10، وكذلك فتح باب التسجيل للمشاركة في جميع المنافسات أمام جميع الراغبين بداية من يوم 17 فبراير الماضي».

وأضاف: «أنهت اللجنة المنظمة جميع الاستعدادات داخل الصالات الرياضية في مجمّع ند الشبا الرياضي ونادي دبي لأصحاب الهمم والمناطق الخارجية في مدينة محمد بن راشد ومضمار ميدان، كما يسرنا أن نواصل التعاون مع هيئة تنمية المجتمع، من أجل ضم المتطوّعين من شباب الوطن لفرق العمل، كما نواصل دعم مشاريع الشباب، من خلال توفير مسحات لهم في قرية ناس المخصصة لاستضافة المطاعم ومناطق الضيافة، وكذلك استضافة الأنشطة الترفيهية والتفاعلية العديدة، التي سيتم تنظيمها خلال أيام الدورة».

وقال عضو اللجنة المنظمة للدورة، الدكتور عبدالحميد العطار، إن «الدورة حققت خلال النسخ التسع الماضية نجاحات كبيرة على مستوى نوعية الرياضات، التي تضمنها برنامج المنافسات، أو على مستوى أعداد الرياضيين والرياضيات من الهواة والمحترفين ومن أصحاب الهمم».

وأضاف: «أسهمت الدورة في نشر وتطوير رياضة البادل، وتكوين قاعدة كبيرة من ممارسي اللعبة ومن جمهورها من مختلف الجنسيات».

برنامج منافسات الدورة

البادل تنس: (من 23 مارس إلى 9 أبريل).

الجوجيتسو: (24 مارس).

القوس والسهم: (26 و27 مارس).

المبارزة: (28 و29 مارس).

الدرّاجات الهوائية: (30 و31 مارس).

الكرة الطائرة: (من1 إلى 10 أبريل).

كرة السلة بالكراسي المتحركة:

(من 1 إلى 9 أبريل ).

سباق الجري: (7 أبريل).