12 عاملاً صنعت «أيقونة» كــــأس دبي العالمي

مثل إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يوليو من العام 1995، عن قيام كأس دبي العالمي، بمنزلة بشارة خير، إيذاناً لعهد جديد لسباقات الخيل العالمية، خاصة في مسافة الميل وربع الميل (2000 متر) على المضمار الرملي، الذي يحتفل 25 الجاري بانطلاق نسخته الـ 27.

ويعد نجاح كأس دبي العالمي منذ انطلاقته الأولى عام 1996 على مضمار «ند الشبا»، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتطوير الرياضة على المدى الطويل في إمارة دبي، ونبراساً لأن تصبح أمسية الكأس في كل عام، بوابةً للتميز على مسرح سباقات الخيل عالمياً، في محطات شهدت على الدوام جذب خيرة الملاك وصفوة الجياد على الساحة الدولية.

واستقطب الشوط الرئيس في كأس دبي العالمي، منذ نسخته الأولى، أساطير من أقوى الجياد على الساحة العالمية، قبل أن تستأثر الأمسية بنجاحات الشوط الرئيس، في إضافة أشواط تحمل التصنيف الرفيع، بين تلك المخصصة للمسارات العشبية أو الترابية، ما عزز شمولية الأمسية العالمية، وتفردها على ساحة سباقات الخيل العالمي. وواصل الحدث تألقه بالانتقال منذ العام 2010 إلى مضمار ميدان، التحفة المعمارية الأبرز والاحدث على صعيد مضامير سباقات الخيل على المستوى العالم.

للإطلاع على العوامل التي صنعت «أيقونة» كــــأس دبي العالمي، يرجى الضغط على هذا الرابط.