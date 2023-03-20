عبدالعزيز المرزوقي ينتزع لقب مهرجان أبوظبي للقدرة

فاز الفارس عبدالعزيز المرزوقي، بلقب مهرجان أبوظبي للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 205 فرسان وفارسات من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحسم المرزوقي اللقب على صهوة الفرس «مرزوقة» المملوكة إلى إسطبلات المغاوير، بعدما جاء في المركز الثالث بالمرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، مسجلاً زمناً قدره 1:24:02 ساعة، بينما تقدم إلى الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً بزمن قدره 1:15:16 ساعة، وحافظ على المركز الأول في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً بزمن قدره 55:44 دقيقة، وتمسك بالصدارة في المرحلة الرابعة بزمن بلغ 37:34 دقيقة.

وجاء في المركز الثاني الفارس منصور أحمد المنصوري على صهوة الجواد «رازباك وينغز أوف غرابس» المملوك إلى إسطبلات إف 3، إذ احتل المركز الثامن في المرحلة الأولى بزمن قدره 1:24:16 ساعة، وتقدم إلى المركز الثاني في المرحلة الثانية بزمن قدره 1:15:19 ساعة، ثم تراجع إلى المركز الرابع في المرحلة الثالثة بزمن بلغ 56:33 دقيقة، قبل أن ينهي السباق في المرحلة الرابعة بحصوله على المركز الثاني مسجلاً زمناً قدره 37:38 دقيقة.

وجاءت في المركز الثالث الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا، على صهوة الجواد «رو لاكي» المملوك إلى إسطبلات الوثبة، رغم حصولها على المركز الـ31 في المرحلة الأولى بزمن قدره 1:27:18 ساعة، ولكنها قفزت إلى المركز الثامن في المرحلة الثانية بزمن بلغ 1:14:03 ساعة، وواصلت تقدمها في المرحلة الثالثة بصعودها إلى المركز الخامس بزمن قدره 55:28 دقيقة، قبل أن تحصل على المركز الثالث في المرحلة الرابعة بزمن قدره 39:09 دقيقة.