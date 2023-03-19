الإيطالي ميركو يتصدر «دبي ماسترز» للطيران اللاسلكي

تصدر الإيطالي ميركو تشيزينا «حامل اللقب» منافسات بطولة دبي ماستر الدولية الثالثة للطيران اللاسلكي الحر «فئة الهليكوبتر» للمحترفين، التي تختتم اليوم.

وشهدت منافسات أمس تصدر تشيزينا نجم فريق ميكادو، ترتيب البطولة، وسط مطاردة قوية وقريبة من بقية المنافسين، حيث يلاحقه الأميركي نيكولاس ماكسويل، لاعب فريق اكسل باور، الذي يبتعد عنه بفارق نصف نقطة.

من جانبه، أشاد رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، نصر النيادي، بالدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضات الجوية من جانب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي أسهم في تبوؤ الإمارات مكانة مرموقة على صعيد الرياضات الجوية العالمية.

وقال النيادي في تصريحات صحافية: «نحن ممتنون كثيراً لدعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي ندين لسموه بالطفرة الكبيرة التي حدثت على صعيد الممارسين لتلك اللعبة، والبطولات ذات المستوى الرفيع التي تنظمها الإمارات، خصوصاً مدينة دبي».

وكشف رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية عن وجود تنسيق يُجرى حالياً مع الاتحاد الدولي للعبة بشأن استضافة بطولة عالمية في دبي خلال نوفمبر المقبل.

وقال: «يوجد حالياً وفد من الاتحاد الدولي للإشراف على منافسات بطولة دبي ماستر الدولية الثالثة للطيران اللاسلكي الحر 2023 (فئة الهليكوبتر) للمحترفين، الذي أبدى ارتياحاً كبير للموقع الجماهيري (حديقة خور دبي) الذي يستضيف منافسات البطولة، والإمكانات الكبيرة التي وفرتها اللجنة المنظمة للخروج بالبطولة بشكل تنظيمي رفيع المستوى».

وعلى صعيد نتائج الطيارين الإماراتيين، فقد احتل عبدالله غيث المركز العاشر، فيما جاء مواطنه تامر الشامسي في المركز الـ12، ويسعى كل منهما في الجولات المقبلة إلى تحسين موقعه في الترتيب العام للبطولة.