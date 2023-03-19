مريم المهيري: الفروسية جزء أصيل من تراث الإمارات

أكدت وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري، أن الفروسية ليست فقط رياضة «نشجعها ونحتفي بها»، بل هي جزء أصيل من تراث دولة الإمارات والمنطقة العربية.

جاء ذلك، في كلمة لها خلال افتتاح مؤتمر دبي الدولي للفروسية، أول من أمس، بحضور الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لكمال الأجسام واللياقة البدنية، وجمع من كبار المسؤولين عن الرياضة والفروسية.

ويقام مؤتمر دبي الدولي للفروسية، الذي ينظمه «الملكي للفروسية»، تزامناً مع بطولة دبي الدولية للجواد العربي، ومعرض دبي للخيول، تحت شعار «لمسة وفاء وعرفان.. الشيخ حمدان بن راشد 50 عاماً من العطاء للفروسية».

وعبّرت مريم المهيري عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المهم، الذي يحتفي بالفروسية، رافعاً شعار أحد أنبل فرسان الوطن وهو المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وقالت: «ألهمنا صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حب الخيل ووجدنا فيه سحراً لا ينتهي»، مشيرة إلى أن «لقب الفارس يُطلق على من يتحلى بالأخلاق النبيلة، ويمتلك الشجاعة والإقدام، ومواجهة التحديات وصنع الإنجاز».

من جهة أخرى، تصدّرت المهرة «فمرا الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، شوط المهرات بعمر أقل من سنة بمجموع 164 نقطة، وحلّت «إس كيو دانة» لمربط الصقران للخيول العربية ثانياً برصيد 134 نقطة، فيما جاءت «رباب البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، ثالثاً برصيد 68 نقطة.

وتصدرت «إي دي ياس» من الإمارات لمربط الجرناس للخيول العربية في المركز الأول في شوط المهور بعمر أقل من سنة برصيد 234 نقطة، فيما جاء في المركز الثاني المهر «ربدان الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، برصيد 194 نقطة، وحلّت «ساري آل فهيد» من الإمارات المملوكة إلى عبدالله سعيد الهاجري، ثالثاً برصيد 80 نقطة.

وفي شوط المهور بعمر سنة واحدة (أ)، حقق «دي فاهر» لمربط دبي للخيول العربية المركز الأول برصيد 91.80 نقطة، وتلاه المهر «شرار الياه» ثانياً لمربط الياه للخيول العربي محققاً رصيد 91.20 نقطة، ثم جاء المهر «تاج الحمود» من الأردن في المركز الثالث برصيد 90.50 نقطة.

وحقق المهر «ع ج ساير» لمربط عجمان المركز الأول في شوط المهور بعمر سنة واحدة (ب) برصيد 92.80 نقطة، وتلاه في المهر «باهر الشقب» لمربط الشقب القطري، برصيد 91.40 نقطة، ثم جاء المهر «إس إم مبهر» للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم، ثالثاً برصيد 91.10 نقطة.

ووصف رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة دبي الدولية لجمال الخيل، زياد كلداري، النسخة الـ20 من البطولة، بأنها الأقوى والأصعب على مدار التاريخ، ومنذ انطلاقها في عام 1993.

وقال كلداري لـ«الإمارات اليوم»، إن «مشاركة إسطبلات الوجبة القطرية في البطولة هذا العام، أعطاها قوة إضافية، نظراً لما تملكه الخيول والإسطبلات القطرية من سُمعة كبيرة، ليس على مستوى الخليج، وإنما على مستوى العالم، ووجود الخيول القطرية زاد من قوة البطولة بشكل تم رصده منذ اليوم الأول وفي جميع الأشواط».

وأضاف: «بطولة دبي الدولية لجمال الخيول أصبحت حدثاً عالمياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سواء على مستوى الجوائز المالية التي تُعدّ الأعلى من بين تلك البطولات المتخصصة في العالم، أو من حيث مستوى مشاركات وقوة الخيول المشاركة، والسبب من وجهة نظري عائد للضوابط والشروط التي وضعناها للخيول التي تشارك في بطولة دبي، والتي تتضمن ضرورة تحقيق نتائج وألقاب في العديد من البطولات المعروفة في بعض الدول، سواء في فرنسا أو ألمانيا وغيرهما من البلدان الأخرى، إضافة إلى بطولتي أبوظبي والشارقة الدوليتين، لضمان أن تحجز لها مكاناً في بطولة دبي الدولية».

وأكمل قائلاً: «نفخر بأن دبي أصبحت مركزاً مهماً لرياضة جمال الخيل العربي، سواء في ما يتعلق بتصدير تلك النوعية من الخيول للمهتمين بها في كل بقاع العالم، أو عبر تنظيم بطولة دبي الدولية لجمال الخيول، وما تتضمنه كذلك من إقامة المعرض المصاحب للبطولة، والذي يقدم معدات الخاصة بالخيول والفرسان، ومعدات الإسطبلات المتطورة، بمشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تلك الصناعة».