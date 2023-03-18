عبدالله البستكي يظفر بكأس زايد بن منصور للقدرة

فاز الفارس عبدالله البستكي بلقب كأس زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كيلومتر، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 166 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة.

وحسم البستكي اللقب على صهوة الجواد «إس إم فا جوانيتا» المملوك إلى إسطبلات الكمدة، بعدما جاء في المركز الأول بالمرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً بزمن قدره 1:08:39 ساعة، ثم تراجع إلى المركز السادس في المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً، بزمن قدره 55:41 دقيقة، وتقدم إلى المركز الخامس في المرحلة الثالثة لمسافة 20 كيلومتراً بزمن قدره 47:23 دقيقة، قبل أن يستعيد الصدارة في المرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً مسجلاً زمناً قدره 36:10 دقيقة. وجاء في المركز الثاني الفارس خليفة العميمي على صهوة الجواد «إس دبليون إنفولما» المملوك إلى إسطبلات إس إس، بعدما جاء في المركز العاشر بالمرحلة الأولى بزمن قدره 1:11:35 ساعة، وتقدم إلى المركز السابع في المرحلة الثانية بزمن بلغ 53:01 دقيقة، وحافظ على المركز السابع في المرحلة الثالثة بزمن قدره 47:31 دقيقة، ثم تقدم إلى المركز الثاني في المرحلة الرابعة بزمن بلغ 36:23 دقيقة.

وتبعه في المركز الثالث الفارس راشد محمد المهيري على صهوة الجواد «شيربوني أربرغ» المملوك إلى إسطبلات زعبيل، بعدما جاء في المركز الـ45 بزمن قدره 1:14:48 ساعة، وتقدم إلى المركز الـ13 في المرحلة الثانية بزمن قدره 52:22 دقيقة، وجاء في المركز الثامن بالمرحلة الثالثة بزمن قدره 45:30 دقيقة، وأنهى السباق في المركز الثالث بالمرحلة الرابع بزمن قدره 37:32 دقيقة.

• 166 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة شاركوا في السباق.