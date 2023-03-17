11 فعالية في الدورة الرياضية لحكومة عجمان خلال رمضان

أعلنت اللجنة العليا المنظمة للدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023، عن اكتمال الترتيبات كافة لانطلاق النسخة الثالثة التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي خلال رمضان، والتي ستشهد للمرة الأولى إقامة 11 فعالية رياضية متنوعة وذلك في إطار تطوير الفعاليات وخلق المزيد من الزخم للدورة.

وعقدت اللجنة العليا المنظمة للدورة مؤتمراً صحافياً للكشف عن تفاصيل البطولة بحضور كل من نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، أحمد الرئيسي، ومدير البطولة عبدالعزيز عبد الله، وممثلي الجهات الراعية: خليفة حارب «الراسخون للعقارات»، ويوسف الرئيسي «الفطيم للسيارات»، وعادل الهاشمي «لافيش للعطور» ومروان حارب ممثلاً عن «غرفة عجمان»، وأجريت على هامش المؤتمر مراسم قرعة البطولة.

ويشارك في منافسات في كرة القدم للرجال 12 فريقاً، وفي بطولة كرة قدم الصالات ثماني فرق، وبطولة الكرة الشاطئية 16 فريقاً كحد أقصى، وبطولة البادل تنس عبر فئتين، الأولى للدوائر والمؤسسات الحكومية، والفئة الثانية خاصة بالأفراد والشركات بمشاركة 16 فريقاً، كما تضم سباقاً للدراجات الهوائية للرجال والسيدات، وسباق الجري للرجال، وبطولة الرماية، إلى جانب برنامج اللياقة البدنية للرجال، وبرنامج اللياقة البدنية للنساء، والمجلس الرمضاني للسيدات.

وأكد أحمد الرئيسي أن زيادة عدد الفعاليات في هذه النسخة يأتي عملاً بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، والذي شدّد على أهمية إضافة المزيد من الألعاب في الدورة الرياضية لفتح الباب لمشاركة أكبر عدد من الموظفين والرياضيين.

وقال الرئيسي إن «النسخة الثالثة تحظى باهتمام متزايد وإقبال كبير على التسجيل للمشاركة في المنافسات المختلفة من واقع عدد الفعاليات وتنوعها»، قائلاً إن «الدورة تستهدف في هذه النسخة مشاركة 10 آلاف رياضي من الجنسين وذلك بالتعاون مع المؤسسات المختلفة في الإمارة وعلى رأسها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان وبلدية عجمان ومركز كواترو الرياضي».

من جهته، قدم مدير البطولة عبدالعزيز عبدالله شرحاً وافياً استعرض من خلاله اشتراطات المشاركة في الدورة والترتيبات الخاصة بالفعاليات وتفاصيل التنظيم، والأنظمة واللوائح، مشيراً إلى أن «اللجنة العليا المنظمة وضعت على رأس كل فعالية لجنة خاصة للتنسيق والمتابعة».

وأعرب المدير العام لشركة «الراسخون للعقارات» الراعي الماسي للدورة خليفة سلطان حارب، عن سعادته بالمشاركة في رعاية الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها الثالثة، قائلاً: «المسؤولية المجتمعية تحتم علينا الوجود والمشاركة في رعاية مثل هذا الحدث المهم خلال الشهر الكريم، لاسيما والدورة الرياضية في عجمان تشهد تطوراً واضحاً عاماً بعد عام، وشخصياً لا أخفي إعجابي بالترتيبات المميزة للنسخة الثالثة وإضافة المزيد من الفعاليات وهو الأمر الذي يسهم في مشاركة فئات المجتمع وإثراء الدورة الرياضية الرمضانية».

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آلاف رياضي من الجنسين تستهدف الدورة مشاركتهم.