بالفيديو.. إنجاز تاريخي.. طائرة تهبط على سطح «برج العرب»

نجح الطيار البولندي لوك تشيبييلا (39 عاماً) في الهبوط بطائرته على مهبط المروحيات الخاص بفندق «برج العرب» في دبي، في إنجاز تاريخي بمقاييس عالم الطيران، ضمن تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، رغم الصعوبة الكبيرة التي تضمنتها محاولة الهبوط نظراً لكونها بطائرة ذات جناحين على منصة مخصصة لهبوط الطائرات العمودية، على ارتفاع 212 متراً بينما يجاورها مبنى الفندق المؤلف من 56 طابقاً.

وما يزيد من أهمية هذه المحاولة التي تمت بنجاح أمس، هو مدى صعوبتها، إذ إن الطائرة مهيأة للهبوط على مدرج الطيران الذي يكون عادة مزوّداً بإشارات مرئية لإرشاد الطيار للهبوط، فيما تحتاج تلك الطائرات إلى مسافة طويلة للهبوط، في حين لم يكن أمام تشيبييلا، وهو بطل سابق في فئة «التحدي» لسباق «ريد بُل» الجوي، سوى مسافة 27 متراً لإيقاف طائرته «كاب كرافترز ستول» (من طراز كاربون كاب/إقلاع وهبوط بمسافة قصيرة) بعد الهبوط بسرعة 43 كيلومتراً في الساعة، ليضيف إنجازاً جديداً إلى سجل إنجازاته المتميزة والتي سعى من خلالها إلى إثبات تفوقه ومهاراته الاستثنائية في مجال الطيران.

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