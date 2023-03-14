الإمارات تدعم سباقات الخيول في أكثر من 80 مضمار حول العالم

أكد سعادة فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «إفهار»، أن الدور الريادي والدعم المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، يرسخ استدامة ريادة دولة الإمارات عالمياً في تعزيز مسيرة الخيل العربي.

وقال الرحماني: «بفضل هذا الدعم هناك زيادة كبيرة في عدد السباقات حول العالم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان هو»مجدد«الخيل العربية، بدعمه اللامحدود وغير المسبوق في تقديم الرعاية لأكثر من 80 مضمارا حول العالم، وتجديد»صحوة«الخيل العربي، مما يعزز دور دولة الإمارات الذي يعتبر الأساس في دعم السباقات العالمية».

وأشار الرحماني في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» إلى أن دولة الإمارات تتبنى أفضل الممارسات للحفاظ على الخيول العربية التي تمثل الموروث التاريخي الأصيل، امتداداً لرؤية ونهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وأوضح أن سباق العين الثاني عشر للخيول العربية الأصيلة المقرر السبت المقبل سيشهد «الماراثون» وهو أطول شوط في سباقات الخيول العربية السريعة لمسافة 5100 متر، وسيجذب أنظار المتابعين وعشاق الخيول، بسبب الإثارة الكبيرة المتوقعة من الفرسان المشاركين بهذه المسافة.