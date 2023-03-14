فوز «الحبتور» و«بنجاش» في افتتاح كأس تحدي دبي للبولو

حقق فريق الحبتور أنكورا فوزاً مستحقاً على منافسه فريق مهرة في المباراة الافتتاحية لكأس تحدي دبي للبولو 2023، التي أقيمت على الملعب الرئيس بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وسط حضور جماهيري كبير، كما فاز فريق بنجاش بنسالي على منافسه التقليدي فريق بن دري في ثاني مباريات الكأس التي تستمر حتى مساء يوم الأحد المقبل، بمشاركة أربعة فرق وبهانديكاب 10 جول. وسيلعب فريق بنجاش بنسالي مع فريق أوربيس مهرة، و«الحبتور أنكورا» مع «بن دري» يوم الخميس المقبل.