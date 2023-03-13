انطلاقة بطولة الفجيرة لـ «تحدي اللياقة البدنية»

انطلقت، أول من أمس، منافسات بطولة الفجيرة لـ«تحدي اللياقة البدنية»، الذي تنظمه لجنة اللياقة البدنية في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام بنادي الفجيرة للتنس، بمشاركة 148 لاعباً ولاعبة من مختلف الدول. حضر منافسات اليوم الأول الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد من القيادات الرياضية. وأكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أحمد بن ظبوي، أن قوة المنافسات تعكس الجهود التي بذلتها لجنة اللياقة البدنية واللجنة المنظمة، مقدماً الشكر لنادي التنس في الفجيرة، وللرعاة ولجميع الجهات المساندة.