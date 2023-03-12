«الفار» يعلن فوز النصر على بني ياس

حقق النصر فوزاً مستحقاً على ضيفه بني ياس، بهدف دون رد، أمس، في الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وسجل البرتغالي أنطونيو توزي هدف اللقاء الوحيد من ضربة جزاء، احتسبها عمر آل علي عند الدقيقة 76، ليرفع «العميد» رصيده إلى 17 نقطة، بينما تجمد رصيد بني ياس عند 19 نقطة.

وكان ريان مينديز قد أحرز هدفاً، لكن تقنية «الفار» ألغته، بداعي وجود خطأ على زميله التوغولي ملابا قبل التسجيل.

وعادت تقنية الفيديو لتحرم مينديز من هدف آخر أحرزه «على الطاير»، لوجود لمسة يد على زميله عادل تاعرابت.

ولكن «الفار»، أنصف النصر، في المرة الثالثة باحتساب ضربة جزاء، بعد تأكيده على لمس الكرة يد لاعب بني ياس فواز عوانة، لينجح توزي في التسجيل.

وكان بني ياس قد اضطر لاستكمال اللقاء بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 41، بعدما تعرض نجمه خليل إبراهيم، لبطاقتين صفراوين، ما سهل كثيراً من مهمة أصحاب الأرض للخروج بالنقاط الثلاث.