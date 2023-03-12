«مهرة» و«الحبتور» في افتتاح «تحدي دبي للبولو» اليوم

تنطلق عصر اليوم منافسات بطولة كأس تحدي دبي 2023 للبولو، إحدى سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، التي تستمر حتى 19 الجاري على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو، بمشاركة أربعة فرق وبهانديكاب (10 جول).

ويقص شريط الافتتاح اليوم فريقا أوربيس مهرة (9 جول) والحبتور أنكورا (10 جول) في الديربي الثاني هذا الموسم، بعد أن لعبا معاً في الدور التمهيدي لكأس دبي إيفزا الذهبية 2023. وفي المباراة الثانية التي تنطلق في الرابعة والنصف عصراً يلتقي فريق بنجاش بنشالي (9 جول) وفريق بن دري (10 جول).