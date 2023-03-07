ختام بطولة الإمارات للتزلج على الماء في أبوظبي

اختتمت أول من أمس منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء، التي أقيمت في العاصمة أبوظبي على كاسر الأمواج، بمشاركة 85 متسابقاً من 19 دولة.

وحقق حامد البلوشي المركز الأول في فئة الويك بورد ناشئين، وجاء ثانياً علي المرزوقي، وثالثاً عبدالرحمن النعيمي. وفي فئة محترفين رجال، حل أولاً كازمين إيفان، وثانياً كارل الخازن، وثالثاً محمد البلوشي. وفي فئة سيدات نوفيس، حققت المركز الأول إليزابيث بوهلير، وثانياً إلين كوزال، وثالثاً سلام بالباكي. وعبر فئة رجال نوفيس، حل أولاً سلطان النعيمي، وثانياً حمد المزروقي، وثالثاً دافيد بولسزيك.

وفي فئة الويك سيرف نوفيس رجال، حل أولاً سبار جوري، وثانياً مروان نور الدين، وثالثاً حكم نور الدين. وفي فئة سيدات نوفيس، حلت أولاً إيزيفيتا جلوكوفا، وثانياً أندرو ماريا، وثالثاً ويردين جاي. وفي فئة محترفين رجال، حل أولاً ستيف كولجين، وثانياً شينج شون هين، وثالثاً كوك تاك شينك. وفي فئة محترفين سيدات، حلت أولاً جوليا شيفشنكو، وثانياً ووكيت، وثالثاً رازهاك تاتيانا.