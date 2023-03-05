"الإمارات" بطلاً لكأس دبي إيفزا الذهبية للبولو

أحرز فريق "الإمارات"، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لقب كأس دبي إيفزا الذهبية للبولو 2023، بفوزه على فريق "الحبتور إيفزا" 10-7، في المباراة النهائية أمس على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي. وكانت البطولة انطلقت في 15 فبراير الماضي، وشارك فيها 8 فرق، بهانديكاب 20 جول، وأسدل الستار على منافساتها مساء أمس وسط مهرجان احتفالي كبير.

وتضمن اليوم الختامي أيضا فوز فريق "ذئاب دبي كافو" بكأس "بنتلي"، بعد تغلبه على فريق "غنتوت" 11-8 في مباراة الترضية بين صاحبي المركزين الخامس والسادس. وأشاد محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو بما حققته الكأس من نجاحات على مدار تاريخها في 14 نسخة أقيمت منها حتى الآن.

وقال في تصريح صحافي: ما تحقق في الموسم الحالي هذا العام يدعونا للتفاؤل بمستقبل البولو في الإمارات، وتأثيرها الإيجابي المرتقب على الترويج للسياحة في الإمارات، لتكون إحدى الوجهات السياحية الرياضية المميز أسوة بباقي الألعاب الرياضية، بفضل تضافر الجهود وتعاون الجميع. ووجه رئيس اتحاد البولو التهنئة لفريق "الإمارات" وإلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم على فوز فريقها بكأس البطولة، كما هنأ فريق ذئاب دبي على الفوز بكأس بنتلي.