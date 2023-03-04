نجمة ديوكوفيتش السادسة في «تنس دبي» تتبخر

وضع المصنف السابع عالمياً الروسي دانيال ميدفيدف حداً لطموحات المصنف الأول على العالم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وبخّر نجمته السادسة في «تنس دبي» للرجال، عقب فوز ميدفيدف بواقع مجموعتين دون ردّ (6-4 و6-4)، أمس، في نصف نهائي النسخة 31 من البطولة المقامة منذ 26 فبراير الماضي على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود في دبي، ويسدل الستار عنها اليوم، بإجمالي جوائز تبلغ 2.9 مليون دولار.

وضرب ميدفيدف موعداً في السابعة من مساء اليوم في المباراة النهائية مع حامل لقب العام الماضي ومواطنه الروسي اندريه روبليف المصنف السادس على العالم، بعدما فاز الأخير على الألماني بمجموعتين نظيفتين بواقع (6-3 و7-6).

وفشل ديوكوفيتش العائد حديثاً من الإصابة في رفع كأس «تنس دبي» للمرة السادسة في مسيرته، بعد أن توّج بها أعوام (2009، 2010، 2011، 2013 و2020)، فيما لايزال الرقم القياسي لبطولة دبي محفوظاً باسم أسطورة التنس السويسري روجر فيدرير صاحب الألقاب الثمانية، والتي حققها روجر أعوام (2003، 2004، 2005، 2007، 2012، 2014، 2015 و2019).

واحتاج ميدفيدف إلى ساعة و36 دقيقة لإقصاء المصنف الأول عالمياً ديوكوفيتش، بعد مجموعة أولى نجح خلالها ميدفيدف في كسر إرسال منافسه الصربي مبكراً قبل أن يحسم المجموعة (6-4) في 40 دقيقة، ويتمكن الروسي من تكرار السيناريو ذاته في المجموعة الثانية بالفوز بنتيجتها (6-4) وإنما في 56 دقيقة.

بدوره، بات حامل اللقب روبليف على بعد خطوة واحدة من الاحتفاظ باللقب، وأظهر مستويات قوية نحو الفوز على منافسه الألماني زفيريف في ساعتين ودقيقة واحدة، بعد مجموعة أولى سهلة نسبياً للروسي اقتصرت على 48 دقيقة للفوز (6-3)، قبل أن يواجه روبليف مقاومة شرسة من زفيريف في المجموعة الثانية التي امتدت إلى شوط كسر التعادل وعرف من خلاله الروسي كيفية حسم هذا الشوط وانتزاع المجموعة بواقع (7-6) في ساعة و13 دقيقة.

مصادفة تقود حكماً أوزبكياً إلى «تنس دبي» للعام 24 على التوالي

قادت مصادفة قبل ربع قرن، الحكم الأوزبكي ألكسندر بغداساروف (51 عاماً) للانضمام إلى طواقم حكام بطولة «تنس دبي» للرجال، قبل أن يواصل في 2023 ارتباطه بالبطولة، والقدوم للعام 24 على التوالي من طشقند إلى دبي، لتولي مهام حكم الخط في البطولة المحببة على قلبه بحسب وصفه، والتي احتفلت الأحد الماضي بانطلاق نسختها الـ31، المقامة حتى اليوم على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 2.9 مليون دولار.

وقال ألكسندر لـ«الإمارات اليوم»: «تلقيت دعوة من شخص لا أعرفه من قبل للترشح والمشاركة ضمن القوائم التحكيمية لبطولة (تنس دبي) للرجال، ليدفعني خوض تحدٍ جديد في مسيرتي المهنية إلى تقديم الطلب بصورة رسمية، وأحظى لاحقاً بالموافقة التي قادتني إلى القدوم من طشقند في رحلة أولى إلى دبي، والانضمام إلى طواقم حكام نسخة عام 2000، في رحلة مهدت لمواصلة ارتباطي بهذه البطولة طوال السنوات الماضية، وتكرار المهمة ذاتها سنوياً بالقدوم من العاصمة الأوزبكية إلى (دانة الدنيا دبي) خصيصاً لتولي مهام حكم الخط في مباريات هذه البطولة المحببة على قلبي». وأوضح: «أرسل الحكم العام لبطولة (تنس دبي) هاني الخفيف الذي لم أكن أعرفه من قبل، رسائل موجهة إلى جميع أنحاء العالم، لترشيح أسماء حكام يتمتعون بكفاءات عالية لإدارة مباريات البطولة التي نجحت منذ انطلاقتها في جذب اهتمام أكبر أسماء نجوم الكرة الصفراء عالمياً، ما شجعني لعدم التردد، وملء الاستمارة وإرسالها إلى دبي، قبل أن تتم الموافقة على طلبي، في خطوة سمحت لي بالانتقال إلى تحديات جديدة». وأضاف: «حصلت على الحفاوة والدعم الكبيرين، خصوصاً من مدير بطولات (تنس دبي) صلاح تهلك، والحكم العام هاني الخفيف، وهي من السمات المعروفة عن أهل الإمارات مواطنين ومقيمين، لتصبح (تنس دبي) رغم مسؤولياتي في اتحاد التنس في بلدي، من أهم البطولات على جدولي السنوي، وأحرص على التواجد ضمن كوادرها التحكيمية».