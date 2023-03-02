انتقاء مواهب الرياضة في دبي تكنولوجياً

نظّم مجلس دبي الرياضي ورشة عمل «دور التكنولوجيا في تطوير المواهب الرياضية»، التي تأتي في إطار تنفيذ خطة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وجذب القطاع الخاص كشريك نشط في تطوير الرياضة، وتهدف إلى تحليل ومتابعة أداء مواهب كرة القدم بأندية دبي.

حضر الورشة مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي أحمد المهري، وعدد من مسؤولي الأكاديميات الرياضية في أندية دبي وشركات كرة القدم والأكاديميات الرياضية الخاصة.

وتحدث في الورشة التي عقدت في مقر المجلس صباح أمس، كل من رئيس شركة تالنت سبورت المهندس عمر المصري، والدكتور ستيف باريت الحاصل على ماجستير ودكتوراه في علوم الرياضة والتدريبات الرياضية من جامعة هول البريطانية، ومدير علوم الرياضة والابتكار البحثي في مؤسسة بلاي ميكر التي تتعامل مع العديد من أندية النخبة في أوروبا، وفي مقدمتها مانشستر سيتي وفولهام الإنجليزيان، وشالكة الألماني، وكذلك مع عدد من الفرق الرياضية في الولايات المتحدة الأميركية.

وتضمنت الورشة محاضرتين للحديث عن التكنولوجيا المتطورة، ودورها في اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية، واستعرض خلالها المحاضران تطبيقات عملية للتكنولوجيا، ودراسة حالة تحديد هوية الموهبة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية من خلال استخدام التقنيات المتطورة التي يستخدمها عدد من الأندية المتطورة في تحليل أداء اللاعبين أثناء اللعب.

وتقام الورشة ضمن مشروع متكامل لتطوير مواهب كرة القدم بأندية دبي، والذي يتضمن تنظيم ورشة عمل لمدربي أندية دبي حول تحليل أداء اللاعبين والمباريات، وإجراء تحليل عملي لأداء اللاعبين الموهوبين في كرة القدم للمراحل السنية من عمر 14 إلى 18 سنة، وجمع بيانات مواهب كرة القدم بأندية دبي بداية من مارس 2023 وحتى نهاية الموسم الرياضي كمرحلة أولى، إضافة إلى تحليل أداء اللاعبين أثناء التدريبات والمباريات الرسمية، وستقوم مؤسسة بلاي ميكر بتوفير أخصائي تحليل أداء اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية، كما سيتم عرض ومناقشة أداء اللاعبين، ووضع برامج التطوير اللازمة لهم.