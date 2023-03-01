حارب: العمل الخيري نقطة مضيئة في تاريخ أي رياضي

أكد أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، أن تجمع كوكبة من نجوم كرة القدم العالميين والعرب والخليجيين، في دبي للمشاركة في المهرجان الخيري، يؤكد سمو أخلاق هؤلاء النجوم لدعم المبادرات الإنسانية التي تهم فئة أصحاب الهمم.

وقال حارب في مؤتمر صحافي، أمس: «الرياضة تسمو فيها الأخلاق، فالفوز فرحة مؤقتة لكن الأهم من فرحة الفوز هو السمو الأخلاقي، والذي سيبقى النقطة المضيئة واللحظات التي ستبقى في تاريخ أي رياضي، هذه هي القيم التي ندعمها ونبرزها ونقدمها على غيرها من الأشياء، ونشكر اللجنة البارالمبية الآسيوية على إطلاقها لهذه المبادرة كما نشكر جميع النجوم الحاضرين».

واستضاف مجلس دبي الرياضي، أمس، نخبة من نجوم وأبطال العالم البرازيليين وكذلك عدد من نجوم كرة القدم العربية أثناء وجودهم في الدولة للمشاركة في مباراة نجوم العالم وآسيا الخيرية لدعم أصحاب الهمم في الصفراء، والتي أقيمت برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، وتنظمها اللجنة البارالمبية الآسيوية ونادي دبي لأصحاب الهمم، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ونادي لافال يونايتد لكرة القدم في دبي.

وحضر اللقاء أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ورئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ماجد العصيمي، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، كما حضر من النجوم البرازيليين كارلوس دونغا، وروماريو، وريفالدو، والداير، الفائزين بكأس العالم 1994 و2002، بالإضافة إلى مواطنيهم باولو أندريولي وأرنولدو، والألماني ولفجانغ رولف، والكندي غاندي كاسبو، والجزائريين الأخضر بلومي ومحمد بلحاج، والأردني عبدالله بوزمع، والبحرينيين حمود سلطان وطلال اليوسف، والعماني أحمد كانو، والمصري عصام الحضري، والكويتي وليد علي.

العصيمي: المهرجان الخيري حوّل الحلم إلى واقع

قال رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي: إن «مبادرة المهرجان الخيري الذي نظمته دبي برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حولت الأحلام إلى واقع وسنبني عليها آمالاً مستقبلية لخدمة الإنسان، خصوصاً من أصحاب الهمم».

وأضاف: «نشكر مجلس دبي الرياضي على الدعم الذي قدمه لنا ونادي لافال يونايتد الذي شاركنا هذه الأحلام والطموحات التي أصبحت واقعاً، ومحل تقدير من أصحاب الهمم في القارة الصفراء، كما نودّ الإشادة بموقف النجوم العالميين الذين ساندوا بتلبية الدعوة لتوصيل رسالة أصحاب الهمم إلى المجتمع الدولي، لتطوير الوعي وزيادة المتابعين وتشجيع أصحاب الهمم، ليبقوا جزءاً من مجتمعاتهم».