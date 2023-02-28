أساطير كرة القدم يصنعون البهجة بمهرجان الخير في دبي (صور)

تعادل نجوم العالم لكرة القدم وآسيا 6-6، اليوم الثلاثاء، في المباراة الودية الخيرية التي نظمتها اللجنة البارالمبية الآسيوية ونادي دبي لأصحاب الهمم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ونادي لافال يونايتد لكرة القدم في دبي.

وجاءت المباراة ضمن المهرجان الخيري الذي استضافته دبي، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم.

واشتمل المهرجان على مباراة ودية عالمية، ومزاد خيري خُصص عائده لصالح أصحاب الهمم في بعض الدول الآسيوية لتعزيز المبادرات المختلفة التي تصب في مسار دعم أصحاب الهمم في أكبر قارات العالم.



وشارك في المباراة عدداً من نجوم الكرة العالميين والعرب والخليجين يتقدمهم البرازيليون روماريو، ودونغا، وريفالدو، وسانتوس الدايير، وباولو هنريكي، ونجم المنتخب الألماني رالف ويلفغون، والجزائري الأخضر بلومي، والمصري عصام الحضري، بالإضافة إلى نجوم الكرة في آسيا فهد خميس وحمود سلطان وعبدالقادر حسن، ونشآت أكرم وأحمد كانو وناصر الشمراني، وعبدالرحمن محمد، وفهد عبد الرحمن.



وقدم النجوم العالميين لمسات فنية عالية استمتع بها الجمهور الذي تواجد في ملعب زعبيل، إذ أنهى نجوم العالم الشوط الأول متقدمين 4-1، جاءت عن طريق كل من روماريو "هدفين" وروفالدو، وأندريولي، بينما سجل لنجوم آسيا العماني أحمد كانو.

وفي الشوط الثاني، تحولت الأفضلية لنجوم آسيا الذين عادوا بالنتيجة عن طريق فهد خميس وناصر الشمراني "هاترك"، وأحمد كانو من ضربة جزاء، قبل أن يسجل روماريو الهدفين الخامس والسادس لنجوم العالم.