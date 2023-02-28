دورة في «التطوع الرياضي وآليات إدارة الأحداث الرياضية»

نظمت الأكاديمية الأولمبية الوطنية بالتعاون مع مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، أمس، بمقر الهيئة العامة للرياضة دورة «التطوع الرياضي وآليات إدارة الأحداث الرياضية»، التي ألقاها الخبير الدولي في التطوع الرياضي، الدكتور شريف محمود أبوالعينين.

وحصل المشاركون على شهادة معتمدة من الأكاديمية الأولمبية الوطنية ومركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، إذ استعرضت الدورة ثلاثة محاور رئيسة، هي أنواع الأحداث الرياضية وأشكالها، وعلاقة التطوع بالأحداث الرياضية، ومعايير اختيار المتطوعين ونظم تدريبهم على إدارة الأحداث الرياضية.

وتأتي الدورة ضمن أجندة الأحداث العلمية التي تنظمها الأكاديمية الأولمبية الوطنية، بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها مع كل من الهيئة العامة للرياضة ومركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي شهر سبتمبر من العام الماضي، لتبادل الخبرات والتجارب، وعقد الدورات وورش العمل والندوات التثقيفية والتوعوية ذات العلاقة بالمجال الرياضي.