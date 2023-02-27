عادل خالد يهدي الإمارات فضية «ألكا 7» في مونديال الشراع الحديث

حقق البطل الأولمبي الإماراتي في رياضة الشراع الحديث عادل خالد إنجازا رياضيا فريدا بإحرازه المركز الثاني والميدالية الفضية في فئة ماسترز (ألكا 7) مع ختام بطولات العالم التي استضافها النادي الملكي لليخوت في مدينة باتايا التايلندية خلال الفترة من 8-26 الجاري.



وسجل البطل عادل خالد رقما صعبا في بطولة العالم إذ أهدى الإمارات إنتصارين كبيرين وغاليين في بطولات العالم للشراع الحديث ألكا 6 و7 إذ حقق قبل أسبوع واحد المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات فئة ألكا 6 ثم أضاف إنجازا جديدا لتألقه في منافسات الكا 7 والحصول على الميدالية الفضية.



وأضاف البطل عادل إنجازا جديدا لمسيرته الرياضية الحافلة حيث حقق من قبل نجاحات غير مسبوقة منها مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في بكين عام 2008 وإختياره ضمن طاقم فريق أبوظبي للمحيطات عام 2011 وحصوله على الإنجاز العالمي الأبرز كافضل بحار في العالم عام 2014 ليكون أول عربي وخليجي يعبر قارات العالم محققا لقب سباق (فولفو ) للمحيطات مع فريق أبوظبي ثم كان نجاحه العام الماضي في تحقيق برونزية العالم في ماسترز الكا 7 ليعود هذا العام ويقدم ميداليتين غاليتين جديدتين.

