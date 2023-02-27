تأهل «بانجاش» و«أيه إم» لنصف نهائي «ذهبية دبي للبولو»

تأهل فريقا «بانجاش دودسون وهوريل» و«أيه إم» إلى الدور قبل النهائي لكأس دبي الذهبية التي تختتم يوم السبت المقبل على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والرماية، بعد أن حقق فريق بانجاش فوزاً غالياً وبالهدف الذهبي على فريق غنتوت، وفي المباراة الثانية فاز فريق أيه إم بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم على فريق «ذئاب دبي كافو» بقيادة حبتور الحبتور.

وبهذه النتيجة يلعب الفريقان الخاسران وهما غنتوت و«ذئاب دبي كافو» أمام فريق «كلينوفا نوا كابيتال» وفريق «مهرة ومجموعة اياكس للاستثمار» يوم غدٍ، لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.